Spaccata in via Murri, vetri sfondati a calci: 'E' fuggito con il contante'

Altra spaccata in zona Murri. Dopo l'episodio registrato la notte tra Pasqua è Pasquetta a danni di un negozio di scarpe si viene a sapere di un altro furto compiuto di notte ai danni di un esercizio commerciale.

È successo nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi intorno alle 00:30: uno sconosciuto ha preso a calci la porta di ingresso della pasticceria Deliziosa in via Murri 131/C, per poi sfondarla. Una volta all'interno, il ladro si è precipitato sui contanti, contenuti sia nella cassa che in un altro stipetto: in totale il malvivente avrebbe arraffato circa 900 Euro.

"Erano i soldi destinati ai resti che teniamo in negozio" commenta il titolare della pasticceria Antonio Tavernise, 46 anni, che aggiunge: "Per fortuna le telecamere hanno ripreso tutto e speriamo che possano essere utili per risalire a chi ha fatto questa cosa". Ancora in via di quantificazione invece il danno alla vetrata che sta venendo in queste ore sistemata dagli operai. Dell'episodio è stata notiziata la Polizia che si sta occupando delle indagini del caso.