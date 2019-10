Vede i Carabinieri e scappa: inseguito sui binari, era evaso

Alla vista dei Carabinieri se l'è data a gambe per sfuggire al controllo ed è stato inseguito lungo i binari della ferrovia. Mercoledì pomeriggio in via Stalingrado una pattuglia della stazione Navile in servizio di controllo ha notato due stranieri nei pressi del civico 71, uno dei quali è immediatamente fuggito a piedi. E' scattato così l'inseguimento a piedi da parte dei militari che nel frattempo hanno allertato i colleghi del Radiomobile.

Una lunga corsa fino a via Ferrarese e poi lungo i binari della ferrovia, in direzione ex Manifattura Tabacchi, dove infine è stato fermato e ammanettato. Si tratta di un cittadino algerino di 24 anni, con precedenti per spaccio, che si trovava "nel posto sbagliato", visto che era rinchiuso agli arresti domiciliari, dopo una condanna emessa dal Tribunale di Torino. E' stato arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri è stato processato per direttissima e nuovamente condannato alla medesima pena.