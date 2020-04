Violenze sessuali: reati calano in provincia, aumentano in città

Le violenze sessuali a Bologna e provincia sono calate del 9% (da 179 a 162 casi) tra l'1 aprile 2019 e l'1 aprile di quest'anno. Un dato confortante, che però si deve esclusivamente ai numeri registrati in provincia, dove i casi sono scesi del 31% (da 70 a 48), perché in città c'è stato invece un aumento del 5% (da 109 a 114 casi).

Questo è una delle caratteristiche che emergono dai dati sull'andamento dei reati nell'ultimo anno diffusi dalla Questura bolognese in occasione del 168esimo anniversario della Polizia. Sicurezza, reati a Bologna: i dati della Polizia

„Dinamica analoga a quella dell'anno scorso: nela precednete analisi, in base alle denunce raccolte e agli interventi effettuati, da aprile scorso fino a oggi i casi in città di violenza sessuale sono aumentati a 96, dai 44 dello stesso periodo nei 12 mesi precedenti. 22 violenze sessuali in più con un balzo del 42 per cento. Se si volge lo sguardo a tutta l'area metropolitana (città compresa) le violenze sessuali diventano 158, contro le 109 dell'anno prima.“



