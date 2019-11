Pizza Awards: anche una bolognese premiata agli Oscar della pizza

Miglior Pizza dell’Emilia-Romagna e Miglior Pizza Bio. Se li è aggiudicati la bolognese "Berberè" a "Pizza Awards", l'evento che si è tenuto a Roma l'11 novembre, in pratica gli Oscar della Pizza che premiano le attività e gli operatori del settore che si sono distinti durante gli ultimi 12 mesi. Sul podio ovviamente la Campania.

Un Oscar della Pizza Italiana ma soprattutto un premio della stampa nazionale, dal momento che a stilare le graduatorie, nazionale e regionali, e a decretare i vincitori è stata infatti una giuria composta da circa 200 tra i più autorevoli giornalisti enogastronomici del settore, rappresentati e curatori delle principali guide, direttori e redattori delle testate di settore e responsabili delle pagine dei quotidiani che trattano di enogastronomia) con particolari competenze per il mondo della pizza, e dai più importanti esperti di pizza in Italia.

Protagonista assoluta è dunque la pizza, intesa come eccellenza alimentare italiana, giudicata su parametri “classici” come materie prime, impasti, condimenti e digeribilità, ma anche su fattori come tradizione, creatività, innovazione e attenzione verso diete particolari e intolleranze.