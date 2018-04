Apprendistato, dalla Regione 16 milioni per la formazione pubblica

La Giunta regionale ha sbloccato oggi 16 milioni di euro dal Fondo sociale europeo per far ripartire i percorsi rivolti a giovani, privi di titolo di studio universitario, assunti in Emilia-Romagna con contratto di apprendistato a partire dal 2 maggio 2018, dopo lo stop forzato, a causa della mancanza di fondi nazionali.

"Le risorse nazionali dedicate sono esaurite, segno del buon utilizzo da parte delle imprese - ha spiegato in una nota l'assessore regionale al Lavoro, Patrizio Bianchi - ora impieghiamo ingenti risorse del Fondo sociale europeo per promuovere ulteriormente l'utilizzo dell'apprendistato e valorizzare la componente formativa, che dal 2 maggio torna ad essere obbligatoria. Una scelta in linea con il percorso attivato in questi mesi con i firmatari del Patto per il lavoro, perchè ogni giovane possa trovare nella nostra regione le opportunità e lo spazio per crescere, lavorare e costruire il proprio futuro".

In Emilia-Romagna nel 2017 sono stati 41mila gli avviamenti di giovani lavoratori con contratto di apprendistato.

L'APPRENDISTATO PROFESSIONALE. E’ un contratto di lavoro a contenuto formativo rivolto ai giovani tra i 18 anni (17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni (sino al giorno precedente il compimento del trentesimo anno).

Il contratto può durare al massimo 3 anni, 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano.

La formazione per l’apprendistato professionalizzante si articola in formazione di tipo professionalizzante, a cura dell’impresa (durata e modalità di erogazione sono stabilite a livello nazionale dai contratti collettivi o dagli accordi interconfederali), e formazione per l'acquisizione di competenze base e trasversali, disciplinata dalla Regione.

La durata della formazione pubblica nell’apprendistato professionalizzante è pari a 40 ore, da realizzarsi nel primo anno di durata del contratto ed esternamente all’azienda, presso gli enti di formazione accreditati. I percorsi sono interamente finanziati dalla Regione, attraverso l’erogazione di assegni formativi (voucher) annuali del valore di 500 euro per ciascun apprendista.

I contenuti riguardano l’organizzazione e qualità aziendale, la relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo, i diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, ma anche la legislazione del lavoro, la contrattazione collettiva e la competenza digitale, unitamente ad elementi di base della professione/mestiere per approfondire le competenze di un’area professionale del Sistema Regionale delle Qualifiche.

L’offerta formativa pubblica non comprende la formazione relativa alla sicurezza sul lavoro, e la scelta dell’area professionale dovrà essere fatta sulla base del profilo professionale d'inserimento dell’apprendista.