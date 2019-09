Nuove imprese: incentivi dalla Camera di Commercio per "mettersi in proprio"

"Mettersi in proprio", il sogno di molti che potrebbe non rimanere tale. Infatti, dal 16 settembre lo sportello telematico per le domande di contributi messi a disposizione dalla Camera di Commercio locale per l’avvio di nuove imprese.

Il bando stanzia un milione di euro e prevede la possibilità di accedere a un importo fino a 30mila euro, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute.

I destinatari sono le micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Bologna a partire dall’ 1 settembre 2019.

L’accoglimento delle domande avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione ma sarà data la priorità alle imprese avviate da donne e giovani. Non sono previste restrizione sulla forma giuridica scelta; sono però esclusi le agenzie di scommesse, le sale slot machine e coloro che esercitano una mera gestione di immobili di proprietà.

Le istanza potranno essere trasmesse in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello online “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere. Il termine ultimo è il 15 ottobre 2019.

Qui bando e modulistica