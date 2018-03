Sbarca in città il canapa-store dove si paga in Bitcoin: 'Presto anche a domicilio'

Un imprenditore 40enne ha scelto Bologna per aprire un negozio particolare: "Una città bellissima, resa vivace dalla presenza di tantissimi studenti che vengono da tutta Italia, perfetta per un negozio come il mio, che più che un luogo è uno stile di vita". Un suggerimento per indovinare di che si tratta: il colore predominante è il verde (ma non è un'erboristeria), il simbolo una foglia e il suo nome è Jamaica Store. Cosa vi viene in mente?

Un negozio che si focalizza sulla Canapa: a Bologna ce ne sono altri, in cosa il suo è "unico"?

"Ci sono diverse scelte fatte che mi portano a sostenere che sia unico non solo a Bologna, ma in tutta Italia. Nel mio negozio infatti è possibile pagare i prodotti con bitcoin: sono accettate criptovalute come Bitcoin Ethereum, Bitcoin Cash e Bitcoin Gold attraverso l'app Coinbase. E' una scelta decisa, ho fiducia in questo sistema di pagamento che conosco bene e in cui ripongo fiducia nonostante tutti cerchino di demolirla...".

Lei è un Triestino/Napoletano, eppure il suo store lo ha aperto a Bologna: perchè proprio qui?

"Questa città è una chicca e non è stata scelta a caso. Bologna è piena di vita, ma senza la frenesia delle grandi metropoli. E' popolata da moltissimi giovani universitari e sono loro che potranno cambiare in meglio il nostro Paese: la canapa legale e uno stile di vita, un concetto, un modo di essere...La canapa legale è uno stile di vita, un modo di essere. La gente ha paura di ciò che non conosce ed è per questo che prima di tutto vorrei portare conoscenza del prodotto: ecco perché inviterò spesso relatori ed esperti che avranno il compito di fare informazione sui benefici della canapa.

Come ha concepito il negozio, che stile avrà e quando apre?

"Apre proprio oggi, in via Irnerio. E' un concept store colorato ed emozionante, la colonna sonora sarà sempre il Rock. Scegliamo i prodotti migliori senza vincoli, infatti non siamo un franchising e questo ci consente di studiare e selezionare tutti i fornitori. Questo pomeriggio faremo una piccola festa di apertura con caipiroska alla Canapa".

Qualche anticipazione da darci?

"Sì, le novità sono tante e qualcosa possiamo rivelare: ci stiamo organizzando per un servizio delivery con consegna a casa dei nostri prodotti e per Pasqua arriveranno le uova di ciocoolata con una sorpresa speciale, una infiorescenza di canapa, una cima di canapa insomma, per cui ricordo che è vietata la combustione".