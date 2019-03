Da municipalizzata a corporation, Hera sbarca nella serie A dei titoli azionari

Salto di qualità in borsa per Hera. La multiutility ha annunciato l’ingresso, da oggi lunedì 18 marzo, nel Ftse-Mib, il principale indice di Borsa Italiana, che include i 40 maggiori titoli di Piazza Affari per capitalizzazione, liquidità e volume di scambi. Hera era già quotata in borsa dal 2003, ma nel listino Mid Cap. Ora lo sbarco nella 'serie A' dei titoli azionari.

L’ingresso di Hera, una delle principali multiutility italiane, nell’indice è stato determinato dal livello di capitalizzazione del flottante e dal controvalore delle azioni scambiate negli ultimi sei mesi (+52% rispetto alla media del 2018).

Questo traguardo, secondo una nota diffusa dall'azienda- è sorretto da un percorso di crescita ininterrotta di Hera, avviato 16 anni fa e basato su un modello multibusiness che coniuga la crescita interna con lo sviluppo per linee esterne e che mostra un mix di attività resiliente alle principali variabili macro dello scenario.

Il nuovo Piano industriale al 2022 evidenzia un’ulteriore prospettiva di crescita del Margine operativo lordo (+200 milioni di euro nel periodo 2018-2022), sostenuto da 3,1 miliardi di investimenti (di cui 1,1 destinati allo sviluppo) e una generazione di cassa in crescita che garantisce il mantenimento della solidità finanziaria (target 2022 del rapporto Posizione Finanziaria Netta su MOL pari a 2,9x).

Il Piano -fa sapere la multiutility- conferma anche l’attenzione alla creazione di valore per gli azionisti, con una politica di dividendi che mira a remunerare le azioni nel 2022 con una cedola di 11 centesimi (rispetto ai 9,5 centesimi corrisposti nel 2018).