Lamborghini: la casa del Toro al top nel 2018, vendute 5.750 auto

Nel 2018 Automobili Lamborghini S.p.A. ha raggiunto un altro record storico di vendite, con 5.750 vetture consegnate ai clienti di tutto il mondo, + 51% rispetto all'anno precedente.

157 concessionari che servono 50 paesi, le consegne in tutto il mondo per i clienti nel 2018 sono passate da 3.815 a 5.750 unità. Così, dal 2010 (1.302 unità) l'azienda ha più che quadruplicato i suoi numeri di vendita. Oltre ai dati di vendita, nel 2018 Lamborghini ha superato tutti gli altri principali obiettivi di business.



Con 1.595 unità, gli Stati Uniti rimangono il più grande mercato unico, seguito dal Regno Unito (636), dal Giappone (559), dalla Germania (463), dalla Grande Cina (342), dal Canada (316) e dall'Italia (295). Tutti questi mercati hanno aumentato le consegne in modo sostanziale e hanno segnato i livelli di vendita storici nazionali.

Le vendite della V12 Lamborghini Aventador, nata nel 2011, è ancora eccezionalmente forte e cresce del 3%, da 1.173 a 1.209 unità. Ancora più forte è stato l'aumento delle vendite della Lamborghini Huracán V10, in crescita del 5% da 2.642 a 2.780 unità. Come previsto, un contributo sostanziale all'aumento delle vendite globali è venuto dal Super SUV Urus, con 1.761 unità consegnate ai clienti dalla sua introduzione sul mercato nel luglio 2018.

Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore delegato di Automobili Lamborghini commenta: "Nel 2018, Lamborghini entrò in nuove dimensioni. Abbiamo consegnato non solo un altro aumento delle vendite, ma raggiunto livelli sostanzialmente nuovi nel superare di gran lunga il marchio magico di 5.000 Lamborghini vendute. Questo salto di qualità dimostra la sostenibilità della nostra strategia di prodotto e commerciale. La performance è tanto più straordinaria in quanto abbiamo dominato una doppia sfida senza precedenti: portare costantemente nuovi modelli e tecnologie al mercato delle supersportive, gestendo contemporaneamente capacità produttive raddoppiate nella nostra sede di Sant'Agata Bolognese. Fin dall'inizio delle vendite, il nuovo Super SUV Urus ha creato un'accoglienza entusiastica sul mercato e ampliato la nostra base di clienti. Inoltre, abbiamo sensibilmente aumentato la nostra consapevolezza del marchio, in particolare con le giovani generazioni, avendo moltiplicato la nostra presenza sui nostri canali social a oltre 32 milioni. Tutto questo è un vero risultato di squadra e vorrei ringraziare ogni membro del team Lamborghini per la sua ispirazione e dedizione al nostro marchio ".

Nuovi modelli

L'anno è iniziato con l'esposizione del Lamborghini Terzo Millennio al Festival Automobile International di Parigi nel gennaio 2018. Il futuristico concetto di auto sportiva super è stato concepito in collaborazione con due laboratori del Massachusetts Institute of Technology MIT di Boston, con l'obiettivo di Lamborghini per affrontare il futuro della super sportiva.



Lamborghini ha presentato al Lamborghini Huracán Performante Spyder il Lamborghini Huracán Performante Spyder: la sublime combinazione di innovazione tecnologica senza pari, prestazioni e guida all'aria aperta.



In agosto Lamborghini ha presentato la Lamborghini Aventador SVJ in anteprima mondiale durante la Monterey Car Week in California. L'auto crea la perfezione della guida pura, portando il concetto di una super sportiva in una nuova dimensione. L'Aventador SVJ, dove storicamente significa SV Superveloce - che significa 'superfast' - prende il suffisso 'Jota', che denota la sua superiorità in pista e prestazioni: l'Aventador SVJ ha rivendicato la sua posizione come detentore del record di Nürburgring-Nordschleife, completando il giro di 20,6 km in soli 6: 44,97 minuti. La produzione è limitata a 900 unità e già esaurita.



Sempre nel 2018, Lamborghini ha presentato la Lamborghini SC18 Alston. Il modello one-off V12 è stato sviluppato da Lamborghini Squadra Corse in collaborazione con il cliente, con l'aerodinamica derivata dall'esperienza nel Lamborghini Super Trofeo e GT3 racing. È fatto per l'uso su pista e con caratteristiche di corsa esclusive.



Il concetto di pezzi unici sta acquisendo maggiore rilevanza in Lamborghini a causa della crescente domanda di personalizzazione. Oltre il 50% di tutte le super sportive Lamborghini consegnate sono personalizzate sotto gli auspici del programma di personalizzazione Lamborghini Ad Personam.