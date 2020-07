"Io compro sotto casa", a Malabergo buoni spesa dal Comune: rilancio delle imprese e aiuto alle famiglie

Il comune di Malalbergo, guidato dalla sindaca Monia Giovannini, per dare un supporto alla ripartenza delle 66 imprese locali che si trovano ad affrontare il post lockdown da covid, ha lanciato l'iniziativa "Io compro sotto casa".

"Dal 1 luglio al 18 ottobre compriamo nei nostri negozi - ha scritto Giovannini sui social - con una spesa di almeno 500 euro, il Comune riconoscerà il 10% in buoni spesa a tutti i soggetti in possesso dei requisiti, ovvero famiglie un Isee al di sotto dei 40mila euro (come per i buoni spesa) o un over 70 in famiglia".

"L’emergenza Covid-19 ha comportato uno shock economico che coinvolge molte famiglie del territorio creando una flessione delle disponibilità economiche - si legge nella nota - si sta allargando la platea dei nuclei in difficoltà. La nuova emergente povertà e marginalità si manifesta per la mancanza del lavoro e la ridottissima circolazione di moneta, che di conseguenza genera una flessione della domanda a scapito di tutto il tessuto sociale".

Lo stanziamento è di 30.000 euro e prevede il riconoscimento, ai cittadini che ne faranno richiesta, di un contributo economico sotto forma di “buono spesa” spendibile nelle attività economiche del territorio che aderiranno. E’ stato predisposto quindi apposito Avviso pubblico rivolto alle aziende, al fine di poter creare un elenco di attività commerciali e artigianali abilitate ad accettare tale tipologia di buoni spesa.

I requisiti

1. essere residente nel Comune di Malalbergo

2. rientrare in una delle seguenti casistiche:

• Nucleo familiare in possesso di ISEE fino a € 40.000,00= in corso di validità;

• Nucleo familiare in cui, alla data di presentazione della domanda, sia presente almeno un componente che si trova in situazione di disabilità, certificata dalla competente Commissione Medica dell’ASL;

• Nucleo famigliare che alla data del 01/07/2020 risulti percettore di misure di sostegno economico (reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, ecc) ovvero in cui almeno un componente a tale data percepisca ammortizzatori

sociali (indennità di disoccupazione, cassa integrazione, FIS, ecc.)

• Nucleo familiare monoreddito che ha perso l’unica fonte di reddito a seguito dell’emergenza Coronavirus;

• Nucleo familiare in cui sia presente almeno 1 componente ultrasettantenne alla data del 01/07/2020;

E’ possibile presentare una sola richiesta per ogni nucleo famigliare, così come risultante dai registri anagrafici.

Modalità di accesso per le imprese

Le attività economiche del territorio che intendono aderire all’iniziativa, dovranno partecipare all’apposito bando, la cui pubblicazione sarà resa nota attraverso i canali istituzionali dell’Ente, compilando apposita richiesta e attestando il possesso dei seguenti requisiti:

• essere iscritti alla CCIAA alla data di presentazione della domanda in qualità di Commercianti o Artigiani;

• essere in regola con tutti i pagamenti di tributi e imposte comunali al 29/02/2020;

• essere in regola riguardo alla posizione relativa al versamento dei contributi previdenziali INPS ed INAIL; a tal proposito potranno essere effettuati controlli anche a campione.

L’elenco di tali attività sarà reso noto attraverso i canali istituzionali dell’Ente entro la fine del mese di Giugno 2020, previo riscontro del SUAP, effettuato eventualmente anche a campione, sulla regolarità della ditta interessata sotto il profilo delle licenze, autorizzazioni, concessioni, dichiarazioni ai fini dell'esercizio della propria attività nel territorio di Malalbergo e a seguito della verifica del possesso dei requisiti da parte dell’Ufficio Entrate;

L’adesione al progetto comporta l’accettazione delle seguenti modalità operative:

• obbligo di accettazione dei buoni presentati dai cittadini entro il 24/12/2020.

• presentazione al Comune entro il 07/01/2021 della richiesta di rimborso dei buoni ricevuti entro il 24/12/2020, allegando i buoni in originale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I buoni saranno rimborsati entro il 31/01/2021.