Via Zamboni: offerte di lavoro in Norvegia, i candidati incontrano gli imprenditori

Imprenditori norvegesi in città, a colloquio con i potenziali dipendenti. Sarà il primo febbraio prossimo l'incontro con #DestinationNorway, il progetto di opportunità di lavoro in Norvegia, organizzato da Rete EURES Emilia-Romagna. L’evento dedicato alle opportunità lavorative nel settore turistico alberghiero in Norvegia.

Dalle ore 10 alle ore 15:30, saranno presenti i consulenti EURES e datori di lavoro norvegesi, che incontreranno i candidati per profili professionali come chef, cuochi, pizzaioli, panettieri, camerieri e receptionist. Requisiti richiesti: Lingua inglese livello B2 - Receptionist C1, Titolo di studio inerente al profilo, Esperienza nel ruolo. L'incontro si terrà a palazzo Malvezzi, sede della Città metropolitana di Bologna, in via Zamboni 13.

Per candidarsi all'incontro scrivere a: Rete EURES Emilia-Romagna, inviare CV in lingua inglese a: katia.cere@cittametropolitana.bo.it