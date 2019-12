I 10 concerti da non perdere a Bologna nel mese di dicembre

Sotto l'albero di Natale Bologna ci mette tanti bei concerti. I nomi sono altisonanti e attraversano i generi musicali: andiamo da Bryan Adams a Renato Zero, dai Modà a Cristina D'Avena. E tanti ancora sono i live da non perdere in questo mese fra palazzetti, teatri e club.

Ecco i 10 concerti da non perdere a dicembre:

Con una carriera che abbraccia quattro decadi e una firma inconfondibile su grandissime hit di travolgente rock’n’roll, Bryan Adams, icona canadese, annuncia il nuovo tour mondiale “Shine a Light” che prevede concerti in Canada, Regno Unito, Nuova Zelanda, Australia, Europa e altre località ancora da annunciare. E ovviamente anche a Bologna: un bel regalo di Natale.

"L'altra metà" è l'ottavo album di inediti di Francesco Renga.12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo, il nuovo album rappresenta l'altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche. «L'Altra metà è anche - come dichiara l'artista - il frutto di oltre 35 anni di lavoro, di ricerca, di passione, d'amore, di vita spesa a cercare di raccontare e raccontarmi attraverso la musica e le parole... attraverso la mia voce. Ho scritto insieme con moltissimi giovani autori, musicisti e artisti perché avevo bisogno di trovare il linguaggio giusto per riuscire a parlare - attraverso queste canzoni - anche ai miei figli. È questo, credo, il miglior pregio del disco: canzoni, parole e musica che riescono a raccontare la vita che mi attraversa e che, a sua volta, è attraversata dallo sguardo di un uomo di 50 anni». Francesco Renga sarà live sul palcoscenico del Teatro EuropAuditorium il 10 e il 17 dicembre 2019.

Ha conquistato 50 teatri in appena 2 mesi, segnando il sold-out in ogni appuntamento, ha ottenuto il Disco di Platino per il suo ultimo album “Diari Aperti“, i suoi singoli “Se piovesse il tuo nome” e “Tua per Sempre” sono stati certificati rispettivamente Doppio Platino e Platino, il nuovo singolo “Vivere tutte le vite” è al top delle classifiche radio, ora Elisa continua il suo periodo di successi annunciando a grande richiesta una tournée in autunno. Dopo l’intimità dei teatri, Elisa dal 25 novembre 2019 viaggia nei grandi spazi dei palazzetti con un tour totalmente nuovo nella scaletta, nella formazione e negli arrangiamenti, prodotto e organizzato da Friends and Partners. E ancora una volta l’artista mostrerà la sua voglia sprimentare e quel suo eclettismo che le permette di spaziare dall’inglese all’italiano, dall’elettronico all’acustico, in maniera unica e vincente.