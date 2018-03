Cristina D'Avena è sold-out nella sua città: 'Emozionata, ci saranno delle sorprese'

Con il suo "Duets" è andata oltre il disco di Platino e questo fine settimana ha in agenda un bel concerto da tutto esaurito (già a un mese dalla data) nella sua città, Bologna. Cristina D'Avena è decisamente nel bel mezzo di un periodo d'oro, grazie al successo dell'album condiviso con altri big della musica italiana fra cui Loredana Bertè, Ermal Meta, Arisa, Emma Marrone, J-Ax ed Elio.

Alla vigilia del suo live a Bologna, la stella delle intramontabili sigle dei cartoni animati, ci racconta questo periodo in giro per l'Italia, a partire dal sold-out bolognese: "L'emozione per questo concerto è più grande che mai, visto che questa è la mia città. Se penso poi che a un mese dal concerto è stato fatto il tutto esaurito oltre alla gioia per la risposta dei fan, c'è anche il rammarico per tutti quelli che mi scrivono perchè non sono riusciti ad acquistare il biglietto".

Chi ci sarà a che spettacolo assisterà sabato sera?

"Ci sarà tanta energia, come accade sempre ai miei concerti e per questa data bolognese ho in serbo anche due belle soprese in scaletta: stupirò il pubblico sia all'inizio che alla fine, con canzoni di partenza e di chiusura che sono certa, non si aspettano!".

Bologna è la tua città natale, ma è anche la città dove vivi, impegni permettendo...ci sono dei luoghi che ami particolarmente e dove cerchi di andare il più possibile?

"Bologna è la mia città e la amo. Vivo qui anche se mi devo dividere un po' fra Milano e le altre grandi città. Non ce la posso fare a stare tanto lontana da San Luca, che è appunto una delle mete delle passeggiate rigeneranti che amo fare. In generale adoro la zona dei Colli, dove ci sono diverse ottime trattorie e ristoranti, oltre che una bellissima vista sulla città...".

Domanda difficile: quali le tue canzoni preferite e quale l'erona dei cartoni nella quale più ti identifichi?

"La mia eroina è certamente Licia di Kiss Me Licia (che Cristina ha anche interpretato ne telefilm) e anche io ho avuto un papà un tantino geloso, proprio come Marrabbio. Ma mi sento anche un po' Creamy, Sailor Moon...Le mie canzoni preferite? Kiss me Licia è la mia canzone del cuore, ma amo tantissimo anche l'Incantevole Creamy e Mila e Shiro, apprezzatissima anche dai fan, che richiedono sempre anche Occhi di Gatto".

Cristina, hai sempre dei look molto particolari, degli outfit non comuni, ricercati...cosa esprimomo?

"Esprimono il mio essere un po' una fatina moderna e un po' rock. Cerco di mantenere anche nella scelta del look il mio spirito di sognatrice: gonne in tulle abbinate e bustini femminili, ma garbati...con un grande amore per il nero (che non è per nulla un colore triste) che consente di colorarsi di dettagli".

Dopo il grande successo di "Duets", cosa bolle in pentola?

"In questo periodo sono molto impegnata con i live, che mi danno tantissima energia...ma posso svelare che potrebbe arrivare un secondo tempo, un Duets 2..."