A lezione da Mozart, il concerto

Sabato 15 giugno 2019 appuntamento alle ore 18:00 a Camere d’Aria - Officina polivalente delle Arti e dei Mestieri di Bologna (sita in via Guelfa 40/4, zona Massarenti), con l’irriverente performance di musica e teatro "A lezione da Mozart", ideato e interpretato da Matteo Farnè, pianista, e Giada Maria Zanzi, soprano.



Alternando con armonia dialoghi teatrali all’esecuzione di brani musicali, lo spettacolo è una lezione-concerto che assume la forma di un coinvolgente faccia a faccia tra un maestro di piano e una studentessa “soprano” di canto (maestra vs allieva, pianista vs cantante, uomo vs donna), offrendo alcuni spunti di riflessione sulla modernità, piacevolezza e accessibilità della cosiddetta musica classica, al di là della rigidità dei suoi canoni e il suo essere considerata “colta”.



Nato e vissuto in Austria tra il 1756 e il 1791, Wolfgang Amadeus Mozart è considerato un genio della storia della musica. A lui viene infatti universalmente riconosciuta la creazione di composizioni di straordinario valore artistico. Fu inoltre tra i primi autori, all’epoca, ad affrancarsi dal vincolo di sudditanza feudale (verso la Chiesa o la classe nobiliare) per lavorare come libero artista professionista.



"A lezione da Mozart" vede la collaborazione tra l’associazione bolognese Sol Omnibus Lucet, attiva nella promozione di iniziative artistiche (solomnibuslucet.jimdo.com | www.facebook.com/SolOmnibusLucetAPS/), e Camere d’Aria. I costumi sono realizzati da Silvia Cerpolini e Fabio Cicolani all’interno della Sartofficina creativa e teatrale di Camere d’Aria.



L’ingresso allo spettacolo è ad offerta libera e consapevole.



Per informazioni: cameredariainfo@gmail.com



>>> Soprano leggero, Giada Maria Zanzi ha studiato canto lirico presso la “Nuova Accademia Musicale” di Bologna, i conservatori “G. Frescobaldi” di Ferrara e “G.B. Martini” di Bologna. Ha conseguito la laurea in Storia del Mondo Antico presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Bologna e successivamente in Discipline della Musica.

Ha interpretato i ruoli mozartiani di Regina della Notte e Barbarina nelle opere rispettivamente "Il flauto magico" e "Le nozze di Figaro". Regista, ideatrice e organizzatrice di numerosi spettacoli, svolge un’intensa attività solistica e ha inoltre collaborato con molte associazioni musicali.



>>> Diplomato prima in pianoforte e successivamente in Discipline Musicali ad indirizzo interpretativo-compositivo presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna, Matteo Farnè è attivamente impegnato nella divulgazione musicale. Ha inoltre frequentato il corso in “esecuzione musicale storicamente informata” presso l’Accademia Filarmonica di Bologna, perfezionandosi poi in fortepiano presso l’Accademia pianistica di Imola.

Laureato in Statistica, Economia e Impresa, ha conseguito il Dottorato in Statistica presso l’Università degli Studi di Bologna, dove è attualmente professore a contratto.