I 10 eventi da non perdere questo weekend

Grandi concerti (Ligabue allo stadio!), serate dal vivo, cinema e spettacoli da venerdì a domenica. Tanti appuntamenti anche fuori porta e in Romagna c'è anche la Notte Rosa. Uno sguardo al fine settimana in arrivo.

Ecco alcuni appuntamenti da tenere d'occhio: Biografilm Park al Parco del Cavaticcio, Kilowatt Summer - L'estate alle Serre dei Giardini Margherita, Montagnola Republic - L'estate al Parco della Montagnola, Zola Jazz and Wine: musica e buon vino, binomio perfetto, Arena Puccini: il calendario delle proiezioni, Cineporto BOFF: il programma al Parco 11 Settembre, Botanique: musica e serate ai Giardini di via Filippo Re.

Ligabue - Start Tour 2019 allo Stadio Renato Dall'Ara. Sabato 6 luglio Ligabue live allo stadio di Bologna con il suo Ligabue - Start Tour 2019. La musica comincia alle 21.00. Partito a giugno Start Tour 2019, un grande show che porterà Luciano Ligabue nei principali stadi d’Italia, compresa Bologna.

2. Wall Street di Oliver Stone in Piazza Maggiore

Sabato 6 luglio "Wall Street" alle ore 21:45 in Piazza Maggiore. Regia: Oliver Stone. Sceneggiatura: Stanley Weiser, Oliver Stone. Fotografia: Robert Richardson. Montaggio: Claire Simpson. Scenografia: Stephen Hendrickson. Musica: Stewart Copeland. Interpreti: Michael Douglas (Gordon Gekko), Charlie Sheen (Bud Fox), Daryl Hannah (Darien Taylor), Martin Sheen (Carl Fox), Hal Holbrook (Lou Mannheim), Sean Young (Kate Gekko), John C. McGinley (Marvin), Saul Rubinek (Harold Salt). Produzione: Edward R. Pressman per Twentieth Century Fox Film Corporation, American Entertainment Partners L.P. Durata: 121'

"Ho preso spunto da numerosi successi e fallimenti di Wall Street per rendere più autentico il look del film. Inoltre, mio padre ha lavorato a Wall Street per gran parte della sua vita e mi ha fatto conoscere molte persone che avevano come loro sistema di valori, e unico credo, l'avidità. Ricordo ancora vividamente gli uffici ammuffiti senza luce in fondo alla Wall Street degli anni Cinquanta. Abbiamo parlato con i criminali che sono stati arrestati, con i procuratori della SEC (l'ente federale statunitense che vigila sulla borsa valori), praticamente con chiunque avesse una storia e fosse disposto a raccontarcela. Diversi critici di Wall Street si sono lamentati del suo moralismo bianco-nero. Alcuni lo hanno visto come un ‘attacco a Wall Street'. Ma semmai, alla luce delle reazioni suscitate nel corso degli anni, mi sembra che sia vero il contrario. Gordon Gekko (Michael Douglas) risulta essere, perversamente, il personaggio più seducente della storia. Nello stesso modo in cui anni dopo Mickey e Mallory emergono dal calderone di Assassini nati o, anni prima, Al Pacino in Scarface, Gordon Gekko diviene un diavolo tentatore, un Mefistofele degli anni Ottanta. E nonostante tutto è stato un eroe per tanti giovani di questo e di quel periodo di crisi. In ogni parte del mondo la gente continua a venire da me, esclamando: "Grande film! Ho adorato Gordon Gekko!" Se è stato dipinto in maniera così negativa, come mai alla gente è piaciuto tanto e Michael Douglas ha vinto un Oscar come miglior attore nel 1987? Questo sarebbe dunque un ritratto ‘bianco e nero'? È significativo che il suo discorso "Greed is good" sia citato spesso, dal momento che, sotto molti aspetti, rappresenta un punto di vista vicino al sentire comune. A volte le cose che sono più pericolose per noi sono anche le più seducenti, esattamente come per Charlie Sheen nel film". Oliver Stone

3. "Il quartiere si dà le arie"

Da lunedì 8 luglio a giovedì 11 luglio "Il quartiere si dà le arie" alle ore 21:00 in luoghi vari. Il quartiere si dà le arie porta la musica nelle periferie facendola viaggiare su camion: i quartieri attraversati diventano attrattivi accogliendo musica colta e le più belle arie d’opera. Ecco perché dopo il FIGARO! Opera Camion, portato la scorsa estate al quartiere Barca, quest’anno Mismaonda torna con un progetto allargato: quattro tappe e oltre all’opera lirica anche la contaminazione musicale nella proposta di un gruppo amato come l’Orchestra di Piazza Vittorio a bordo di un camion viaggiante in giro tra le zone periferiche della città, per restituire la musica alle sue origini. É sui fianchi della città che si sviluppa la vita e l’aggregazione sociale: i quartieri tornano ad essere piazze in cui incontrarsi; lo spettacolo torna ad appartenere alla strada e non solo al teatro. Il primo appuntamento sarà l’8 luglio con l’Ottetto dell’Orchestra di piazza Vittorio, al treno della Barca.

Nelle serate successive, 9, 10, e 11 luglio, il camion si muoverà verso i quartieri Borgo Panigale, San Donato e Savena portando in giro le arie d'opera eseguite al piano da Davide Carmarino, cantate dal tenore Giuseppe di Giacinto e dal soprano Francesca Martini (ensamble già portato in scena da Lella Costa nel tour della sua Traviata) e narrate per l’occasione dall’attore Maurizio Cardillo che essendo un appassionato e fine conoscitore dell’opera, entrerà sapientemente nei meandri spiegando trame, intrecci, connessioni.

Attesissimi e apprezzatissimi in Italia, gli Skunk Anansie tornano nel nostro paese per un tour che celebrerà i primi 25 anni di onorata attività. Infatti, il 25 gennaio, Carosello Records ha pubblicato “25LIVE@25”: un nuovo album tutto dal vivo che documenta i migliori momenti della band inglese sui palchi di tutto il mondo. Un ottimo inizio per lasciarci in attesa delle date che la band guidata da Skin Skinny. Piana della Chiesa di S. Apollinare, via Don F. Melloni, Loc. Castello di Serravalle, Valsamoggia.

5. Festival bandistico e sagra della tagliatella a Minerbio

Festival bandistico e sagra della tagliatella a Minerbio, XVI edizione dal 5 al 7 luglio 2019. Concerti e stand gastronomici rendono omaggio alla tagliatella, pasta tipica del Bolognese tradizionalmente tirata a mano con il mattarello dalle donne di casa. La tagliatella sarà servita in diverse varietà e condimenti (ragù, prosciutto, boscaiola, cipolla...) presso lo stand aperto venerdì e sabato a cena, domenica anche a pranzo presso il Centro Sociale Primavera. In concomitanza con la sagra si svolge il 16° Festival Bandistico Città di Minerbio, una manifestazione organizzata dalla banda di Minerbio con lo scopo di promuovere la cultura musicale bandistica attraverso l'esibizione di formazioni bandistiche da tutta Italia. Nelle serate di venerdì e sabato e per l'intera giornata di domenica nell'area della sagra saranno presenti vari mercatini. Via Roma 13/c e via Andrea Costa

6. "Bof", il re dello street food a Molinella

E’ arrivata l’estate e cosa c’è di meglio se non passare qualche ora in compagnia, bevendo ottimi drink ed assaggiando alcune tra le migliori proposte culinarie italiane ed estere? Anche a luglio l’associazione «Bof» e i suoi camioncini colorati sono, come sempre regaleranno un altro evento all’insegna del divertimento e del cibo da strada. Appuntamento a Molinella dal 5 all'8 luglio.

7. I giochi di una volta: La Collina delle Meraviglie

Sabato 6 luglio I giochi di una volta alle ore 18:30: laboratorio a carattere storico-rievocazione ludica. La modernità ed il progresso tecnologico hanno sicuramente trasformato le nostre vite, spesso in meglio, ma hanno anche portato via il ricordo dei giochi di una volta, intendo quelli in cui il gioco aveva la durata scandita dalla luce del sole, dalla clemenza del tempo e della pazienza dei grandi che lasciavano i bambini liberi di fare il loro lavoro, cioè giocare. I giochi non si compravano nei negozi, ma bisognava inventarli con ciò di cui si aveva a disposizione e bisognava lasciar correre la fantasia. Nel laboratorio, scopriremo che il catalogo giochi più importante e più grande del mondo è ancora in nostro possesso: la creatività



8. Valsamoggia Jazz Friends

Sabato 6 luglio Vasamoggia Jazz Friends alle ore 21:00 presso la Piana della Chiesa di S. Apollinare Jazz tra i campi: Alberto Gualandi/sassofoni; Enrico Zanaroli/trombone; Luca Barbieri/pianoforte; Pablo Del Carlo/contrabbasso; Max Dall’Omo/batteria. Ingresso gratuito.

9. Compleanno dell'Orchestra Senzaspine

Domenica 7 luglio "Compleanno dell'Orchestra Senzaspine" alle ore 21:30 in Piazza Verdi. L'Orchestra Senzaspine è pronta a festeggiare il nuovo compleanno, con l'ormai immancabile appuntamento in Piazza Verdi.

A sei anni della loro fondazione, i Senzaspine hanno rivoluzionato la percezione comune della musica classica. Ad oggi, hanno all’attivo oltre 400 eventi musicali ed hanno collaborato con solisti di fama internazionale, tra cui Enrico Dindo, Alessandro Fossi, Domenico Nordio, Anna Tifu, Dejan Bogdanovich, Sofya Gulyak, Erica Piccotti e Laura Marzadori, primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. L'Orchestra eseguirà alcune tra le ouverture d'opera più belle della storia musicale italiana. Sarà inoltre l'occasione per ascoltare i cantanti della Masterclass tenuta dal M° Cinzia Forte, che si terrà nei giorni precedenti al Mercato Sonato. Gli allievi eseguiranno alcune arie d'opera di tradizione, accompagnati dall'Orchestra al completo.

10. Oltre Festival: Motta, BowLand, Murubutu, Giorgio Canali & Rossofuoco

Venerdì 5 luglio al Parco delle Caserme Rosse continua Oltre Festival con Motta, BowLand, Murubutu, Giorgio Canali & Rossofuoco. Attesissimo il live di Motta, reduce dal successo di Sanremo, preceduto dai BowLand, l’originalissima band che ha recentemente raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione a X Factor. Da non dimenticare i live del professore del rap Murubutu e di Giorgio Canali & Rossofuoco. Apertura Oltre Village: ore 16.30.