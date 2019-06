Premio Renè Cassin: in palio 13mila euro per la formazione

In palio due premi da 13mila euro per svolgere un periodo di addestramento professionale all’estero. E' quanto prevede il bando per il Premio René Cassin promosso dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il KIP International School Committee, e che si rivolge ai neolaureati con una tesi in materia di diritti fondamentali o sviluppo umano. Il Bando

Possono partecipare tutti coloro che hanno conseguito la tesi tra il 1 aprile 2018 e il 31 marzo 2019 in un’Università dell’Emilia-Romagna oppure, solo per i residenti in un comune dell’Emilia-Romagna, anche in un’altra università italiana o straniera. Sono in palio due premi da 13.000 euro ciascuno quale contributo per svolgere un periodo di addestramento professionale all’estero di 10 mesi per progetti internazionali di ambito ONU a cui partecipa il KIP International School Committee.

Le domande verranno valutate da una commissione composta da un rappresentante dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, uno del KIP International School Committee e da un esperto di alta qualificazione accademica. In una prima fase verrà stabilità una graduatoria di idonei in base alla qualità della tesi di laurea e al curriculum vitae. In una seconda fase gli idonei dovranno sostenere un colloquio attitudinale in cui verranno valutate le motivazioni personali, le competenze linguistiche e l’attitudine a lavorare in équipe e in contesti problematici.

Le partenze dei vincitori per le destinazioni assegnate in cui svolgere i 10 mesi di addestramento professionale avverranno indicativamente a partire da febbraio 2020.

Come partecipare

Per partecipare è necessario inviare la domanda compilata sull'apposito modulo , secondo le indicazioni dell'Avviso , entro il 1° luglio 2019 all'indirizzo gabinettopresidenteal@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Maggiori informazioni: clicca qui