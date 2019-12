Bilancio partecipativo a Castel Maggiore: vince il progetto 'Fortinbike', un circuito ciclabile di 3 chilometri

Si è concluso con la vittoria del progetto Fortinbike il bilancio partecipativo di Castel Maggiore. Il progetto, proposto da Giovanni Staltari, cittadino membro della Consulta comunale per la sostenibilità ambientale, prevede la realizzazione di un circuito ciclabile tipo “ciclocross”, di circa 3 km in un’area idonea collegabile alla “Ciclovia del Navile”, per un investimento di 9.500 euro.

Il circuito si ispira alla città di Pinnacoli del popolare videogioco on-line “Fortnite” ,ed è realizzato in sola terra battuta sfruttando la particolare conformazione del parco, con dei “punti di difficoltà” come piccoli trampolini, gimcane e rallentamenti in ghiaia tipici di percorsi di questo genere.

Il percorso sarà adatto a tutte le fasce di età e a diversi livelli di esperienza ciclistica. A tale scopo, adiacente ogni punto di difficoltà di cui sopra, verrà realizzato un passaggio alternativo chiamato in gergo “passo del pollo” che consentirà di deviare l'ostacolo a seconda dell'esperienza rendendo la percorrenza dell'intero circuito adatta anche ai bambini più piccoli.

Un progetto che ha vinto con il 26% dei voti tra i sedici presentati, e grande soddisfazione è stata esperessa dall'amministrazione comunale: “Il percorso avviato lo scorso settembre che ha visto nel corso di 6 incontri la partecipazione di oltre 200 cittadini, e che con il voto popolare ha superato i 1900 voti (record), rappresenta il pieno raggiungimento di un primo obiettivo che come amministrazione ci siamo dati - si legge in una nota - cioè la partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della nostra città, la gestione di una quota di bilancio preventivo interagendo con le scelte e gli obiettivi per cui siamo stati eletti. Con questo primo bilancio partecipativo è iniziato un percorso che durerà 5 anni e che vedrà sempre più strumenti e occasioni in cui i cittadini potranno rendersi conto di come i soldi pubblici vengono spesi, di come l’amministrazione investe le risorse per migliorare la nostra città. Questo primo rilevante risultato ci rende orgogliosi della nostra comunità, una comunità che si dimostra attenta, con quella voglia di partecipare e quel coraggio di innovare che sta alla base della nostra azione amministrativa”.