Sciopero Bologna: la situazione dei treni

Nelle prime ore della mattinata non si registrano particolari disservizi, con i convogli che presentano in media circa 10 minuti di ritardo, ma con alcuni treni a lunga percorrenza con tempi di attesa anche di un'ora e mezza. Se chi viaggia in autobus o sui treni Tper potrà trovarsi difronte a disagi conseguenti la mobilitazione (qui autobus e treni Tper, le info), meno difficolà dovrebbero incontrare gli utenti delle Frecce Trenitalia. Una nota di FS, infatti, tranquillizza così: "Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcuni sindacati autonomi - dalle ore 21.00 di giovedì 25 alle 21.00 di venerdì 26 ottobre - in adesione a uno sciopero generale".

Per gli altri treni nazionali - continua la nota - "si prevedono ripercussioni molto limitate. Si ricorda comunque che saranno assicurati tutti i convogli elencati nell'apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull'Orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com.

Sciopero Bologna: treni nazionali e Frecce Trenitalia