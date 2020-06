Come ritirare la pensione: indirizzi e orari degli uffici postali a Bologna

Esistono diversi modi per ritirare la pensione: dal ritiro in contanti all’accredito su conto corrente bancario o postale, fino al deposito sul proprio libretto postale. La scelta trova però un limite nella normativa sulle movimentazioni di denaro in contanti.

Se l'importo mensile della pensione supera la soglia di legge, il pagamento deve avvenire solo attraverso un sistema tracciabile, ovvero mediante:

accredito su un conto corrente bancario o postale

accredito su un libretto di risparmio postale

accredito su una carta prepagata dotata di Iban

L'accredito su conto: vantaggi e svantaggi

L'accredito su conto corrente, postale o bancario, consente di evitare le consuete file per il ritiro dei contanti alla posta e anche di dover andare in giro con denaro liquido in tasca, esponendosi al rischio di borseggi o rapine. L’accredito inoltre viene effettuato automaticamente il primo giorno lavorativo (cd. giorno bancabile) del mese di riferimento (diversamente da quello bancario, per il conto corrente postale anche il sabato è considerato giorno lavorativo), consentendo di guadagna quella che in gergo bancario si chiama "valuta". Per ottenere l’accredito su c/corrente è sufficiente comunicare il proprio IBAN all’INPS, attraverso l’apposita piattaforma web, seguendo la procedura guidata. La gestione di un c/corrente ha però dei costi, anche molto diversi a seconda degli istituti bancari cui ci si rivolge.

La carta prepagata: vantaggi e svantaggi

Può essere richiesto su carta prepagata. Attenzione: la carta deve necessariamente essere dotata di codice iban, come la Poste pay evolution proposta da Poste Italiane, che consente poi di ritirare la somma che serve, proprio come un bancomat. Le carte prepagate in genere sono gratuite e non hanno costi di gestione, però sulle movimentazioni sono applicate commissioni non sempre economiche.

Libretto postale: vantaggi e svantaggi

Resta valida anche l'opzione di ottenere l’accredito della pensione su libretto postale. Si tratta di un servizio di Cassa depositi e prestiti S.p.A. disponibile attraverso Poste Italiane o le banche. Il libretto postale non ha costi di apertura o di gestione (tranne l’imposta annua di bollo) mentre invece consente al titolare di ricevere interessi sulla somma depositata. Con il libretto postale si può versare e prelevare in tutti gli uffici postali e, con la Carta Libretto, si può prelevare gratuitamente presso tutti gli sportelli ATM Postamat.

Riscossione in contanti: vantaggi e svantaggi

E' possibile ritirare la pensione presso lo sportello bancario. L’Ufficio presso cui ottenere il pagamento va scelto all’atto della domanda ma è comunque possibile, in qualsiasi momento, cambiare presentando richiesta di trasferimento (on line, sul sito dell'Inps). La pensione in contanti può essere ritirata anche da una persona diversa dal titolare del trattamento, previa presentazione alla sede INPS competente per territorio dell'apposita richiesta di delega, debitamente compilata e sottoscritta.

Uffici postali a Bologna

Emergenza Covid: attenzione

E' bene sottolineare che a causa dell'emergenza Covid-19 molti uffici hanno subìto variazioni nelle aperture al pubblico, e la riscossione della pensione avviene tramite giorno dedicato all'iniziale del proprio cognome. In questo particolare periodo è bene accertarsi prima dell'apertura, o possibii cambiamenti di orario, degli uffici postali.

I principali uffici postali a Bologna:

- Via ZANARDI 25/B - telefono 051/6490943 - fax 051/557137

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Strada MAGGIORE 82/A - 40125 (BO) - telefono 051/4293211 - fax 051/302891

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via GRIMALDI 6/A - 40122 (BO) - telefono 051/5282731 - fax 051/520351

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 18.30; Martedì dalle 8.00 alle 18.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 18.30; Giovedì dalle 8.00 alle 18.30; Venerdì dalle 8.00 alle 18.30; Sabato dalle 8.00 alle 13.00; Domenica chiuso;

- Via GIUSEPPE GARIBALDI 3/2 - 40124 (BO) - telefono 051/580769 - fax 051/331471

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via S. STEFANO 140 - 40125 (BO) - telefono 051/344233 - fax 051/302857

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via XXI APRILE 1945 2 - 40134 (BO) - telefono 051/6145521 - fax 051/434334

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via BELLE ARTI 9/C - 40126 (BO) - telefono 051/2917611 - fax 051/222218

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Piazza MINGHETTI 4 - 40124 (BO) - telefono 051/2756749 - fax 051/2756745

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 18.30; Martedì dalle 8.00 alle 18.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 18.30; Giovedì dalle 8.00 alle 18.30; Venerdì dalle 8.00 alle 18.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;



- Via EMILIA LEVANTE 7 - 40137 (BO) - telefono 051/6246522 - fax 051/544259

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 18.30; Martedì dalle 8.00 alle 18.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 18.30; Giovedì dalle 8.00 alle 18.30; Venerdì dalle 8.00 alle 18.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via DELLA FIERA 20 - 40127 (BO) - telefono 051/501920 - fax 051/501920

Orari di apertura

Lunedì chiuso; Martedì chiuso; Mercoledì chiuso; Giovedì chiuso; Venerdì chiuso; Sabato chiuso; Domenica chiuso;

- Via AURELIO SAFFI 30/32 - 40131 (BO) - telefono 051/5282911 - fax 051/6491522

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 18.30; Martedì dalle 8.00 alle 18.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 18.30; Giovedì dalle 8.00 alle 18.30; Venerdì dalle 8.00 alle 18.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;



- Via ANTONIO CANOVA 19/2 - 40138 (BO) - telefono 051/6026927 - fax 051/538688

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via EMILIA PONENTE 72 - 40133 (BO) - telefono 051/312064 - fax 051/313872

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via S. ISAIA 3/5 - 40123 (BO) - telefono 051/6440025- fax 051/6449255

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via DELLE ARMI 1 - 40137 (BO)- telefono 051/442404 - fax 051/6235433

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via ANDREA COSTA 154 - 40134 (BO) - telefono 051/6143686 - fax 051/6153944

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via DELL'ARTIGIANO 32/A - 40127 (BO) - telefono 051/519547 - fax 051/504080

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Piazza BONAZZI 8/B - 40133 (BO) - telefono 051/6195555 - fax 051/6199464

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

-Piazza GIOVANNI DA VERAZZANO 6 - 40131 (BO) - telefono 051/6346586 - fax 051/6341383

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via TOSCANA 140/D - 40141 (BO) - telefono 051/489511 fax 051/482600

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via DELL'INDUSTRIA 13 - 40138 (BO) - telefono 051/6013098 - fax 051/6010557

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via DELL'ARCOVEGGIO 74/2E - 40129 (BO) - telefono 051/4170924 - fax 051/328581

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via MARCO EMILIO LEPIDO 186/2 - 40132 (BO) - telefono 051/6414004 - fax 051/402344

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via ABRAMO LINCOLN 48/A Viale 40139 (BO) - telefono 051/540946 - fax 051/490575

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via AMATORE SCIESA 20 - 40132 (BO) - telefono 051/4143680 - fax 051/4143684

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 18.30; Martedì dalle 8.00 alle 18.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 18.30; Giovedì dalle 8.00 alle 18.30; Venerdì dalle 8.00 alle 18.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via FIRENZE 2/C - 40139 (BO) - telefono 051/454948 - fax 051/452191

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via CADUTI DI CASTELDEBOLE 34/2 - 40132 (BO) - telefono 051/565118 - fax 051/6199438

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via VASARI 30 - 40128 (BO) - telefono 051/371063 - fax 051/355930

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via LUIGI PIRANDELLO 22 - 40127 (BO) - telefono 051/6330345 - fax 051/502906

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Piazza DELLA COSTITUZIONE 8 - 40128 (BO) - telefono 051/352778 - fax 051/353723

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

- Via CORELLI 23/D - 40141 (BO) - telefono 051/477472 - fax 051/475869

Orari di apertura

Lunedì 13 30 19 00 Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso;

Elenco in aggiornamento