Appennino in estate: 5 mete per una meta low cost

«Il nostro Appennino è una parte di Italia inaspettata, anche per chi vive a pochi chilometri e magari non ha ancora approfittato di tutte le bellezze che offre questa zona. Senza contare il patrimonio enogastronomico e le attività sportive e culturali che si possono praticare». A dirlo è Enrico La Torre, il direttore di Vivi Appennino, l'agenzia di promozione turistica del territorio appenninico ed è lui che ci racconta quali mete possono essere tranquillamente prese in considerazione per una piccola vacanza low cost a poca strada da Bologna, ma con tante risorse per ogni età.

Suggerimento ulteriore: «Venite in Appennino in treno! E' un viaggio nel viaggio!"

E se dovesse darci 5 mete per le vacanze a pochi passi da casa? Ecco le proposte che includono giornate di relax e natura, momenti di decrompressione e movimento, gioie per il palato grazie ai tanti "frutti" del territorio:

1. LAGO DI SUVIANA E BRASIMONE FRA BARCA A VELA E PEDALO'

Il Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone (conosciuto anche come Parco dei Laghi) si estende su un'area di 3.833 ettari nei Comuni di Camugnano, Castel di Casio e Castiglione dei Pepoli in provincia di Bologna, nel settore centrale dell'Appennino Bolognese, con un'altitudine che varia dai 468 ai 1.283 metri sul livello del mare. Qui, su questi specchi d'acqua dolce, è possibile praticare vela e fare un giro in pedalò. Proprio in vacanza!