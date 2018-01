Sciare in Appennino, come arrivare sulle piste del Cimone

Le nevicate, almento in montagna, sono state abbondanti e per questo il comprensorio sciistico del Corno alla Scale, in provincia di Bologna, sta funazionando a pieno regime. Per chi vuole provare altre piste anche il comprensorio del Monte Cimone offre ottime alternative: sono 23 infatti gli impianti sciistici dell'Appennino modenese, raggiungibili in poco tempo anche da Bologna, una ventina dei quali ricompresi tra i comuni di Sestola e Fanano. ll comprensorio conta circa 50 km di piste, per dislivelli anche di 600 metri, tutte collegate tra loro: si può accedere a ognuna con lo stesso skipass. Ecco come arrivare