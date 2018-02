Bologna da vivere con il proprio amico a 4 zampe: 5 idee

Il tempo trascorso insieme ai nostri 'pelosi' è sempre prezioso, ma sono tante le cose da fare insieme oltre alle classiche passeggiate nei parchi e nei giardini urbani o fuori città. Condividere un aperitivo, scoprire un itinerario da condividere con altri padroncini, scegliere un percorso educativo per comunicare meglio o prendersi cura del proprio aspetto per essere più sani e più belli...

Ecco alcune idee!

1. "Aperidog": l'aperitivo da fare con il proprio cane!

L'Aperidog è l’aperitivo per cani al quale possono partecipare anche i loro amici umani dell'associazione Portamiconte. L'Aperidog, che si fa anche a Bologna (tenere d'occhio il sito aperidog.it), insieme a tanti altri progetti ed iniziative, eventi che aiutano l’inserimento e l’accettazione degli amici a 4 zampe, in particolare dei cani e gatti nella società e nel contesto urbano. Come si svolge l’Aperidog? L’Aperidog si svolge all’interno di un locale adatto ai cani sia come spazio che come atmosfera (luci non basse e musica ad un volume basso), ma allo stesso tempo è un aperitivo in cui anche gli umani possono godersi drink e cibo (a buffet) e chiacchierare. Ogni Aperidog ha un tema di utilità con ospiti: educatori cinofili, esperti di dog massage, veterinari, pet therapist, toelettatori, consigli per le vacanze nelle strutture petfriendly suggerite nell’app dogtourist. E’ presente inoltre uno sponsor tecnico che garantisce croccantini, gadget in omaggio per tutti i partecipanti. L’Aperidog è poi arricchito da premi messi in palio dall’ospite partecipante.

2. "Camminando con il Cane": percorsi ed eventi sul tutta la provincia di Bologna

Il progetto nasce dal desiderio di vivere con il cane. Inizia con il formarsi di piccoli gruppi: "Ci si trovava alle porte di qualche sentiero e si apprezzava la natura, insieme, Uomini & Animali cullati e ritrovati nell’armonia del puro ambiente….con il tempo ed il crescere delle nostre competenze si è voluto iniziare a condividere sempre più la bellezza di spostarsi con il proprio pet e proporre a sempre più persone di crescere nelle possibilità che offre il cane come compagno di avventura. Passano gli anni ed abbiamo continuato ad esplorare, continuato ad interpretare, ogni ambiente sia Naturale che Urbano, con a fianco il cane". Monitorando il sito camminandoconilcane.it si possono scegliere gli eventi, le camminate e i corsi che più fanno al caso del proprio cane e delle proprie esigenze educative.

3. Percorsi di educazione, addestramento e attività cinofile.

Imparare a comunicare, e relazionarsi, a educare il proprio cane ed educarsi come padroncini..."Passion for Dogs" è il centro cinofilo diretto da Umberto Guerini ed è situato all’interno della splendida tenuta Orsi Mangelli alle Budrie di San Giovanni in Persiceto. Il centro propone corsi di Educazione di Base (per cuccioli e cani adulti) finalizzati a fare acquisire al cane le conoscenze necessarie per vivere nella società: è in questa fase che, attraverso l'apprendimento dei comandi di base, si inizia a consolidare il rapporto e la comunicazione cane-proprietario. A disposizione degli ospiti ci sono vaste aree recintate che garantiscono la sicurezza del vostro cane durante le attività.Il rispetto del benessere degli animali è il requisito fondamentale del centro cinofilo Passion for Dogs; la serenità del vostro cane è per noi una cosa fondamentale per svolgere al meglio il nostro lavoro.Venite a trovarci, troverete passione, professionalità e competenza! Cosa offriamo:- Consulenze pre-adozione- Puppy Class o classi di socializzazione- Educazione di Base- Educazione Avanzata- Attività a domicilio (Province di Bologna, Modena e Cento - Ferrara)- Lezioni individuali e di gruppo- Consulenze per migliorare il rapporto col vostro cane- Discipline cinofile Umberto Guerini - Educatore cinofilo professionale Tecnico educatore di III livello di Federcinofilia - ASI - CONI Istruttore Huntering e Trainer di Utilità e Difesa Per problemi comportamentali il centro si avvale di consulenze esterne.

