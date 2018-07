Cesare Cremonini in concerto a Bologna a novembre: tutto quello che c'è da sapere

“Cremonini Live 2018”, per la gioia dei tantissimi fan, continua anche in autunno e dopo la data al Dall'Ara regala ai bolognesi altri due concerti all'Unipol Arena e 14 concerti in tutto da ottobre a dicembre 2018. Il tour indoor partirà il 4 novembre dal Palabam di Mantova e proseguirà poi per Torino, Milano, Conegliano, Padova, Firenze e naturalmente Bologna, con ben due serate a novembre.

Come prepararsi al concerto e goderselo al meglio?

1. Biglietti: quando partono le prevendite e dove acquistarli

I biglietti sono in vendita dalle 10.00 di martedì 17 luglio per gli utenti #MyLiveNation su www.livenation.it e dalle 11:00 di mercoledì 18 luglio tramite vendita generale su Ticketmaster, TicketOne e punti vendita autorizzati.