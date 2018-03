Lo amiamo tutti e nonostante le ormai decine di possibilità per lo street-food resta il pranzo o lo spuntino italiano per eccellenza: è il panino. Semplice come quando una volta lo si comprava in drogheria o raffinato e con accostamenti 'colti' da gourmet, Bologna lo concepisce in diverse maniere, dando un ventaglio interessante di scelta.

Ecco 5 posti dove mangiare un buon panino a Bologna:

1. IL PANINO

Lo dice il nome del locale, chiaro e tondo. Qui si fanno panini, lo street food più amato dagli italiani. Col crudo, col cotto, superfarcito di mortadella, sia a banco che a domicilio. Per chiudere in bellezza ci sono anche dei dolci.

Da assaggiare: panino con Capocollo di Martina Franca.

via Galliera, 91/A

2. LA TOASTERIA

Un grande classico, il toast. Ingredienti di prima qualità e accostamenti gourmet per un toast gigante. Decine di ricette che celebrano l’eccellenza dei prodotti italiani: tutto accompagnato da freschissime centrifughe, bevande e caffetteria BIO.

Strada Maggiore, 7

