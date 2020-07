Feste per bambini: l'elenco della sale disponibili a Bologna

​Non tutti hanno a disposizione un giardino o una sala pronta ad accogliere bambini e i loro genitori quando vogliamo preparare una festa. La soluzione? Affittare per qualche ora spazi o sale dislocate in vari punti della città, al chiuso o all'aperto...

​I Giardini del Baraccano

In via Santo Stefano, 119, vengono dati in uso i giardini, ma in caso di cattivo tempo è disponibile una sala interna. L'utilizzo è riservato ai soci del Centro Sociale. L'scrizione all'associazione ha il costo di 7 euro.E' prevista un offerta per le spese.

Info e prenotazioni :tutti i giorni dal lunedi al sabato dalle 14.00 alle 18.30 oppure chiamare il numero 051/307689

La Casa del Paleotto

Via del Paleotto, 11. Qui oltre all’affitto della casa si possono richiedere servizi aggiuntivi come: servizio bar, catering, animazioni per bambini e uso della griglia in dotazione alla Casa. Si trova all’interno del Parco del Paleotto, lo splendido parco naturale tra Bologna, San Lazzaro di Savena e Pianoro.

Telefono: 051/443494 (lun.-ven. 9.30-13 e 16-19; orario estivo: lun., merc. e ven. 9.30-13; mart. e giov. 16-19)

Prezzo: 30 euro all’ora fascia pomeridiana.

Ca Shin.

In via Cavaioni,1 . Merende e feste sul prato d’estate, feste nella casetta o in veranda nei mesi più freddi. Un luogo delizioso dove potrete anche gustare i prodotti di stagione.

Info: Il prezzo varia a seconda degli invitati. Comprende affitto della sala e catering.

Sito www.ca-shin.com

Il Caffè della Corte

Corte Isolani 5/b, Bologna. Nella cornice di corte isolani, un luogo sicuramente elegante. C’è la possibilità di affittare le sale interne, o il giardino.

Servizi su misura: fasciatoio e servizi igienici adatti alle dimensioni. email: info@ilcaffedellacorte.it

Telefono 051261555

Mambo

Via Don Minzoni, 14. Per festeggiare il proprio compleanno in modo creativo e divertente il Dipartimento educativo propone percorsi e laboratori pensati per ogni età capaci di far vivere ai bambini e ragazzi un pomeriggio magico, tra gioco, fantasia e arte.

Tutti i pomeriggi su prenotazione dal martedì alla domenica, dalle 15 alle 18. Laboratorio di circa 1 ora e mezza. Per prenotare il compleanno e l’attività scelta è necessario sottoscrivere il modulo di adesione da richiedere al Dipartimento educativo.

Per Info:dipartimento educativo MAMbo

tel. +39 051 6496652 mamboedu@comune.bologna.it

www.mambo-bologna.org

La Lumiera

Via di Sabbiuno, 4. Sui colli bolognesi, a dieci minuti da porta san Mamolo, un luogo “fresco” dove festeggiare i nostri bambini. Possibilità di avere il giardino estivo e l’interno.

Tel. 051 589409 info@lumiera.it

Prezzo: su preventivo personalizzato sala + buffet

Fienile Fluò

Via Paderno, 9. Il Fienile Fluò è in un antico fienile restaurato a pochi minuti dal centro della città. Un luogo che ospita spettacoli, concerti, teatro e laboratori per i più piccoli. All’interno è possibile fare feste per bambini. E’ dotato di una sala attrezzata, di una zona di ristoro, di un ampio spazio esterno.

Info: Associazione Culturale Crexida

Tel:338 5668169

Associazione Il Nido

Via delle Borre, 9 (fuori Zanardi). Attrezzato per tenere il cibo in frigo, bagno/fasciatoio Info: tutte le mattine dalle 10.00 alle 13.00, il pomeriggio del mercoledi dalle 14.30 alle 17.00, il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30 Tel/fax: 051.6350911

E’ possibile affittare l’intera sede che comprende sia l’edificio che il giardino.Si può affittare la sala e il giardino il sabato e la domenica.

Prezzo: a partire da 150 euro.

www.ilnido.bo.it/home

Ca’ Ghironda

Via Leonardo da Vinci, 19, Festa di Compleanno e Baby Party (su prenotazione con un minimo di 10 bambini) Dalla merenda alla torta, in spazio riservato, con giochi di gruppo, animazioni, atelier artistico-espressivi, atelier del gusto, allestimenti, zucchero filato e la possibilità di vivere la festa immersi nel verde del parco-museo di Ca’ la Ghironda.

Tel: 051 757419

www.ghironda.it/

Locanda Castel de Britti

Via Castel de Britti 2A, San Lazzaro di Savena. Per feste di compleanno, comunioni, cresime, battesimi e altre occasioni speciali potete affittare gli spazi della Locanda ed il suo ampio giardino. Disponibilità di giochi, gonfiabile, salterello e tanto altro ancora.

Tel:333 2238634

www.locandacasteldebritti.com

Happy Bimbi

Via Nazionale, 55/15 Pianoro (BO) . Parco giochi al coperto, con scivoli gonfiabili, spazio ludico e sala feste di compleanno Prezzo: I contributi richiesti partono dai 100 euro fino ai 180, il lunedì, il martedì, il giovedì e la sera la sala è ad uso esclusivo (chiuso al pubblico) gli altri giorni potranno accedere anche gli associati al centro ma non alla zona festa. Chi organizza la festa può apparecchiare e portare da mangiare, oppure può chiedere di trovare apparecchiato e addobbato o anche il servizio tutto incluso

E’ OBBLIGATORIA LA TESSERA ASSOCIATIVA

– Info e prenotazioni: 333.2407852

www.happybimbi.it/

Fonte: www.bambinidavivere.com/feste-bambini/