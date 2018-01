'EasyPay', il ticket si paga in farmacia

Un nuovo modo di pagare in farmacia il ticket per le prestazioni sanitarie. Si chiama Easy Pay, la sperimentazione, avviata a dicembre che consente di pagare il ticket presso le farmacia direttamente in cassa e non presso lo sportello CUP. In pratica, con questo sistema, è possibile pagare il ticket per prestazioni sanitarie analogamente all'acquisto di farmaci o altri presidi, senza dover fare la fila allo sportello CUP e anche negli orari in cui quest'ultimo è chiuso.

DOVE. A Bologna nelle farmacie S. Andrea alla Barca, Toschi, Trento Trieste, Parco Nord, Marco Polo, Due Madonne, di Corticella. In provincia, la Farmacia di Calderara, la Farmacia di Monghidoro, la Farmacia Gwiazda Gaggio Montano.

Oltre a farmacie e parafarmacie che offrono i servizi CUP, ad oggi è possibile effettuare il pagamento del ticket attraverso

• Il sito Pago Online Sanità

• Le riscuotitrici automatiche presso le strutture sanitarie aziendali

• Le casse dei supermercati e ipermercati Coop Adriatica e Coop Reno

Sul sito dell’Azienda USL di Bologna, www.ausl.bologna.it sono disponibili i link alle piattaforme di pagamento online, e tutte le informazioni sulle farmacie, sia per quanto riguarda la presenza di servizio CUP – nel motore di ricerca interno Info su visite, sedi ed esami - sia su aperture e chiusure – alla voce turni farmacie.

Completata la sperimentazione, verrà valutata l’estensione di Easy Pay a tutta la rete delle farmacie dotate di servizio CUP. Una rete capillare rinforzata negli ultimi due anni con nuove apertura in aree strategiche o in precedenza non coperte, che conta ad oggi 232 sedi nel territorio dell’Azienda USL di Bologna (cui si aggiungono 9 parafarmacie) e che rappresenta il canale maggiormente utilizzato dai cittadini per prenotare prestazioni sanitarie. Nel 2017 quasi il 40% di tutte le prestazioni è stato prenotato in una farmacia.