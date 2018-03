Meteo, neve e pioggia: allerta della Protezione Civile

Anche se le nevicate più intense cadrà a 1.000 metri, in abbassamento serale intorno a 500, una nuova Allerta è stata emessa dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpae E-R.

Sull’Appennino centrale le nevicate potranno registrare accumuli fino a 30-40 cm sulle 24 ore, sui 20 cm nelle zone collinari.

Nella giornata di lunedì 19 marzo, continuerà la fase perturbata, con precipitazioni più consistenti al mattino e in attenuazione pomeridiana; si abbassa la quota neve, fino a quote di pianura sul settore emiliano. Le nevicate sulla pianura potranno registrare accumuli fino a 10-15 cm tra reggiano e bolognese, fra 5-10 cm tra piacentino e parmense. Dal pomeriggio di lunedì, precipitazioni in graduale esaurimento sul settore occidentale, di debole intensità sul settore centro-orientale, a carattere nevoso sopra i 200 metri, con pioggia mista a neve sulla pianura. Di primo mattino, ancora mare agitato al largo, con moto ondoso in graduale attenuazione.

Torna quindi alta l'attenzione per le piene dei fiumi, con criticità Gialla nei settori centro-occidentali.