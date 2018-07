Meteo, allerta 'gialla' della Protezione civile: previsti temporali e pioggia

Allerta 'gialla' per temporali. Nel corso della giornata odierna, venerdì 6 giugno, la Protezione civile fa sapere presenza di un'onda depressionaria in quota associata a condizioni di forte instabilità atmosferica favorirà, su tutto il territorio regionale, lo sviluppo di celle temporalesche con rovesci sparsi, localmente anche di forte intensità.

Attenuazione dei fenomeni in tarda serata. Nel corso della giornata di domani la situazione meteo non subirà sostanziali variazioni. Ieri una perturbazione improvvisa ha provocato un vero e proprio nubifragio, con disagi e danni anche a Bologna città. Per il weekend, le previsioni meteo di Arpae parlano di tempo soleggiato ma instabile.