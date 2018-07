Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Dopo la parentesi temporlesca del weekend, ecco che tempo aspetta Bologna nei prossimi tre giorni, secondo le rilevazioni Arpae.

Lunedì. Al mattino in pianura sereno, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità; nel pomeriggio molto nuvoloso con piogge e temporali; dalla sera nuvolosità variabile. Temperature massime pomeridiane comprese tra 27 °C sui rilievi e 30 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 54 (rilievi) e 57 km/h (pianura).

Martedì. Al mattino sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 18 °C sui rilievi e 21 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 25 °C sui rilievi e 30 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 53 (rilievi) e 58 km/h (pianura).

Mercoledì. Al mattino tendenza ad attenuazione della nuvolosità; nel pomeriggio in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile con rovesci sparsi; dalla sera sereno o poco nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 15 °C sui rilievi e 19 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 25 °C sui rilievi e 30 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 15 (rilievi) e 17 km/h (pianura).