Meteo, previsioni per il fine settimana: tornano pioggia e neve

Decise novità per quanto riguarda le previsioni meteo, elaborate dal Centro meteo Emilia-Romagna. Una perturbazione fredda dovrebbe giungere in due ondate a cominciare dalla serata di venerdì da ovest a est, passando quindi prima dall'Appennino.

E' qui che nelle due serate del weekend si registreranno le precipitazioni nevose, la seconda delle quali -prevista per sabato sera- potrebbe portare la neve anche a quote collinari. Per le restanti zone si prevedono comunque precipitazioni sparse. Il fenomeno andrà esaurendosi con l'arrivo di lunedì.