Azioni Hera, il comune ci riprova e pensa alla vendita

A pochi mesi dal giro di boa di metà mandato, il sindaco di Bologna, Virginio Merola, approfitta delle ultime settimane prima della pausa politica di agosto per fare il punto sia con il gruppo Pd che con i sindacati.

Pomeriggio di confronti, dunque, quello di oggi per il primo cittadino: prima il faccia a faccia con i vertici di Cgil, Cisl e Uil; poi quello con i consiglieri democratici. Con il gruppo Pd, in particolare, Merola ha voluto fare un punto politico per fissare le priorità di metà mandato, prima di lasciare la palla all'assessore Valentina Orioli per un approfondimento sulla nuova legge urbanistica regionale.

Ma è un altro il tema più delicato affrontato dal sindaco sia con la maggioranza che con i sindacati. A quanto si apprende, Merola, infatti, ha riproposto un'operazione finanziaria che risulterebbe simile a quella gia' tentata, ma poi saltata, nel corso del precedente mandato: una vendita di azioni Hera non vincolate dal patto di sindacato.

L'idea del sindaco sarebbe quella di cedere tre milioni di azioni all'anno per tre anni, con l'obiettivo di destinare gli introiti alla riduzione dei mutui sul bilancio e liberare risorse (che risulterebbero superiori ai dividendi) per finanziare un piano di interventi sul sociale, con un occhio di riguardo per l'edilizia scolastica, trovando su questo progetto una grande alleanza con forze sociali e imprenditoriali. Provvedimento che dovrebbe arrivare sul tavolo della Giunta nella riunione di domani mattina. (Pam/San/Mac/ Dire)