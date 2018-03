Elezioni politiche 2018, Bologna alle urne: la diretta

Urne aperte. Anche a Bologna sono iniziate le operazioni di voto nei 1049 seggi di Bologna e provincia che porteranno a votare circa 750mila persone. Sotto le Due Torri le operazioni di voto andranno avanti fino alle 23, per poi lasciare spazio alle operazioni di scrutinio.

Istruzioni per il voto. Qui di seguito un vademecum con tutto quello che serve sapere: come si vota, chi può farlo, il rinnovo della tessera elettorale e le regole da rispettare ai seggi.

I dati dell'affluenza sono previsti alle 12, alle 19, e alle 23, e saranno pubblicati in tempo-reale sullo schermo dell’Urp di Piazza Maggiore, visibile all’esterno, mentre i risultati definitivi compariranno sullo schermo non appena saranno disponibili.

Gli scrutini. Per sapere gli eletti occorrerà però aspettare diverse ore: il calcolo dei voti previsto dalla legge elettorale prevede infatti un sistema di ripartizione nazionale dei voti alle liste minori, possibili solo dopo lo scrutinio completo di tutti i seggi nazionali.

I candidati. Più facile sarà sapere chi ha vinto la sfida tra i candidati all'uninominale del Senato: al collegio di Bologna gli occhi sono puntati sul match a sinistra tra Pierferdinando Casini e Vasco Errani, ma in corsa sono anche la senatrice Michela Montevecchi (M5S) ed Elisabetta Brunelli (Centrodestra) a tentare il colpaccio. (Leggi qui tutti i candidati a Bologna)

I Collegi. A seconda del comune in cui abitano i residenti bolognesi troveranno candidati diversi. Il teritorio metropolitano è infatti suddiviso in quattro collegi uninominali per la Camera e due per il Senato. (Leggi qui le suddivisioni comune per comune).

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: