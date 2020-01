Regionali Emilia Romagna, le Sardine festeggiano e escono di scena: "Non siamo nati per stare sul palcoscenico. E' tempo di tornare alle nostre priorità"

Le Sardine festeggiano la vittoria del centrosinistra alle elezioni regionali in Emilia Romagna, dove si riconferma presidente Stefano Bonaccini con oltre la metà delle preferenze. Arrestata dunque la scalata del centrodestra.

Sono da poco passate le 2 quando le Sardine si radunano per esultare, lontano dalle telecamere, congedandosi dalla scena pubblica con un ultimo invito, quello all'appuntamento del 14-15 marzo prossimo a Scampia (Napoli) per il raduno-congresso nazionale.

Soddisfazione dunque per il leader delle sardine Mattia Santori che insieme ai compagni di questa avventura -Andrea Garreffa, Giulia Trappoloni e Roberto Morotti - lo scorso 14 novembre ha dato vita a un fenomeno che , partendo da piazza Maggiore a Bologna, ha invaso decine e decine di piazze italiane mobilitando un esercito di anti-sovranisti con il risultato di smuovere le coscienze civiche e inneggiando a un ritorno a fare politica partendo dalla comunità.

Un fenomeno nato attarverso il passaparola lanciato du Facebook. E qui si consuma l'ultimo atto (per il momento). Con un lungo posto nel quale le sardine scrivono:

"Urne chiuse.

C'è chi dice che siano i gesti folli a cambiare il corso della storia, ma noi preferiamo pensare che siano i gesti ordinari a cambiare il mondo in cui viviamo. Non siamo nati per stare sul palcoscenico, ci siamo saliti perché era giusto farlo. Ma ora è tempo di tornare a prendere contatto con la realtà e ristabilire le priorità, innanzitutto personali. Se avessimo voluto fare carriera politica l'avremmo già fatto. E invece, prima di tutto, desideriamo tornare ad essere noi stessi, elettori e cittadini, parenti e amici. Per questo motivo non ci vedrete in TV o sui giornali. La nostra responsabilità è pari a quella che si è assunta ogni persona che oggi si è infilata il cappotto ed è andata a fare una croce da protagonista. È tempo di far calare il sipario e lavorare dietro le quinte per preparare un nuovo spettacolo con tutti voi che vorrete continuare a non essere spettatori qualunque. Fino ad oggi siamo stati una bella favola.

Ora chiudiamo il libro e sporchiamoci le mani.

Qualsiasi cosa succeda. Ci vediamo a Napoli, Scampia. "