Nuovo Governo, Bonaccini: 'La prima richiesta è l'autonomia'

E' l'autonomia la prima richiesta dell'Emilia-Romagna al nuovo Governo: "Ieri ho avuto con soddisfazione dalla ministra Stefani (Affari regionali - Lega Nord ndr) la piena rassicurazione che procederemo, speriamo spediti ma comunque insieme alle altre due regioni". Lo dice Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni.

"Mi ha telefonato proprio ieri la neoministra Erika Stefani, per dirmi che nelle prossime settimane, al più presto, ci vedremo sul tema dell'autonomia". Questo perchè "siamo una delle tre regioni che ha sottoscritto la pre-intesa".

Il presidente sottolinea inoltre che "in questi due anni e poco più che ho presieduto la conferenza, il 95% dei provvedimenti li abbiamo raggiunti col Governo all'unanimità".

Dopo l'insediamento del nuovo governo, Bonaccini aveva lamentato l'assenza di ministri emiliano-romagnoli anche se "Siamo prima Regione per crescita, per export, con disoccupazione tra le più basse nel Paese e tra le prime per attrattività a livello europeo".