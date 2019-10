"Vaccinatevi, anche se fa caldo": l'appello dell'assessore alla Sanità Venturi

Anche se in questi giorni fa caldo è questo il momento giusto per vaccinarsi contro l'influenza, per "evitare di trovarsi in Pronto soccorso durante le vacanze di Natale". È l'appello lanciato oggi da Sergio Venturi, assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, a margine di una conferenza stampa.

"Specialmente le persone con patologie croniche, gli anziani e chi lavora in grande contatto con altre persone e quindi rischiano di ammalarsi - sottolinea Venturi - sarebbe opportuno che facessero il vaccino antinfluenzale, oltre a tutti gli altri vaccini che consigliamo in base alle età".

Lo stesso assessore sottolinea come la campagna vaccinale quest'anno "partirà in condizioni meteo insolite, ma questo è: il vaccino va fatto adesso e non a gennaio, per evitare di doversi trovare ad andare in Pronto soccorso durante le vacanze di Natale, che è una cosa che non auguro a nessuno ma che in tanti hanno sperimentato. In quel periodo si concentrano tutte le sfortune, oltre che le influenze".

Dunque, insiste Venturi, "bisogna vaccinarsi". Un'esortazione che vale ancora di più per il personale sanitario. "Abbiamo migliorato molto anche sul versante dei dipendenti del servizio sanitario - afferma l'assessore - non solo su quello delle persone con cronicità o patologie dell'anziano. Anche qui però abbiamo bisogno di intensificare la campagna, perché sarebbe un controsenso che i dipendenti non si vaccinino. Abbiamo migliorato molto, sono convinto che quest'anno andremo ancora avanti", chiosa Venturi. (Dire)