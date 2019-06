Dove mangiare greco a Bologna: 5 imperdibili ristoranti

Siete stati in Grecia e non riuscite più a fare a meno a meno di alcuni piatti, o ne avete sentito tanto parlare e volete provare la cucina tipica di questo Stato? A Bologna nel corso degli anni sono tantissimi i ristoranti che hanno aperto, e che propongono piatti tipici, vini e dolci diffusi in tutta la Grecia.

La cucina

Le fonti storiche riportano che già nell'antichità i greci prediligevano soprattutto carne rossa e alimenti provenienti dalla pesca, accompagnati da diverse varietà di vino, birra e idromele. Solitamente il pasto greco si apre con una serie di antipasti detti mezédes, oppure orektiká. Segue un piatto principale che può essere a base di carne o pesce, spesso cucinati alla griglia o alla piastra, oppure un'insalata e formaggi. Seguono dolci che possono essere al forno o al cucchiaio. Sempre presente l'olio di oliva.

Piatti tipici

Agnellino, maialino o pollo alla piastra sono tra i prediletti. Note preparazioni di questo tipo sono i souvlaka, spiedini cotti ai ferri e infilzati, e lo giouvétsi, agnello arrosto con pasta cotta. Poi c'è il gyros una sorta di kebab di vitello, condito con tzatzìki, pomodoro e cipolla, arrotolata all'interno di una pita, cioè un pane basso e rotondo. Tipiche le polpette, anche fritte, riso avvolto in foglie di verza o vite condite con salsa di limone, e melenzane o pomodori ripieni.

Tra i piatti al forno il più famoso è la moussakà: uno sfornato di melenzane, patate, ragù e besciamella. Ricchi i contorni di verdure, che spesso accompagnano le mille varietà di pesce. I latticini sono molto importanti (famossima la feta) così come le salse che accompagnano quasi tutti i piatti. Fondamentale a tavola la presenza dello giaoúrti, yogurt.

I dolci invese, sono per loo più a pasta di filo,e mandorle, sciroppi e miele la fanno da padrone.

A Bologna

La nostra guida tra i ristoranti di cucina greca a Bologna:

To Steki in via Largo Respiri: dispone di due sale interne e una veranda esterna dove poter pranzare o cenare anche all'aperto. Vasta la scelta di piatti, vini e bevande tipiche, aperto fino a tardi

Mythos Ristorante Greco in via Carlo Sigonio : appena fuori dal centro propone piatti tipici, anche vegetariani. Disponibilità di parcheggio auto

Vikos in via Luigi Tanari: un ristorante famigliare ed accogliente pensato per gustare cucina greca, sia di terra che di mare.

Delogo in via Zaccherini Alvisi: ristorante tipicamente ellenico, con possibilità di asporto

Ristorante El Greco: in via Nicolò Dall'Arca propone souvlaki e moussaka in posto informale, tra vasi, dipinti murari e tovaglie a quadri in sale divise da archi.