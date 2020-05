Covid, sospetto caso al Bologna: primo tampone è negativo

"Il primo test di controllo effettuato sul componente del gruppo-squadra, il cui ultimo esame aveva evidenziato un risultato dubbio ha dato esito negativo. Nelle prossime ore verrà effettuato un ulteriore e definitivo esame di approfondimento. In via precauzionale comunque l’allenamento di oggi sarà in forma individuale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' la stringata nota con la quale il Bologna Fc tira un mezzo sospiro di sollievo, dopo la notizia di un sospetto caso di positività tra lo staff tecnico della squadra. Il club aveva fatto riprendere gli allenamenti collettivi alla rosa da qualche giorno, ma la notizia aveva rimesso in dubbio tutto. Ora si attende iol secondo tampone