C'e Napoli-Bologna, Mihajlovic in campo per l'allenamento

Risalire la china e anche la classifica, ma con una corazzata come il Napoli da sconfiggere. Anche per questo ieri Sinisa Mihajlovic si è fatto vedere a Casteldebole, anzi partecipando attivamente in prima persona all'organizzazione dell'allenamento. Il match di domenica a Napoli (ore 18) si presenta come la prova del riscatto del Bologna, reduce da un pareggio col Parma ma anche da tre sconfitte consecutive.

Chiuso in un pesante giaccone (ancora tecnicamente convalescente dopo l'intervento di trapianto al midollo osseo), Sinisa ha trascorso un'ora all'aperto, la prima volta dopo l'inizio delle cure, e tra le altre cose ha preso da parte Denswil per alcune istruzioni sulla marcatura, momento immortalato da numerosi fan e tifosi che hanno osservato la sessione a distanza. Per oggi invece è previsto un ulteriore allenamento in doppia sessione, ma a porte chiuse.