Concerto Cesare Cremonini: strada chiusa, potenziati bus Tper e deviazioni

In occasione del concerto di Cesare Cremonini che si terrà martedì 26 giugno allo Stadio dall’Ara, T per informa che saranno effettuate corse supplementari della linea 21 dalla fermata Stazione Centrale (indicate con 21/), dalle ore 15 fino all’inizio del concerto . Potenziamenti delle corse sono previsti anche al termine del concerto, dallo Stadio alla Stazione.

Inoltre, dalle ore 15 di martedì fino alle ore 00.40 di mercoledì, in occasione del concerto, il tratto della via Andrea Costa compreso tra la Rotonda Bernardini e via della Barca sarà chiuso al transito veicolare. Pertanto, i bus delle linee interessate effettueranno le seguenti deviazioni di percorso: