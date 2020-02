Blitz in casolare di via Stalingrado, le immagini dei carabinieri | VIDEO

Un casolare "spacciato" come sede di un'associazione culturale per migranti, ma di fatto un dormitorio abusivo in condizioni igieniche disastrose, dove sono stati rinvenuti anche droga e veicoli rubati.

Il blitz dei Carabinieri della Bologna Centro, Nucleo Radiomobile di Bologna, 5° Reggimento Emilia Romagna, Nucleo Elicotteri di Forlì e dagli agenti della Polizia Locale, è avvenuto in via Stalingrado la sera dle 30 gennaio, ma perquisizioni e sequestri sono ancora in corso. Un cittadino nigeriano 49enne, presidente della sedicente associazione è stato denunciato e dovrà rispondere dei reati di ricettazione, favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina.