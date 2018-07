VIDEO | Morso di vipera: l'effetto incredibile che provoca il contatto tra veleno e sangue

Le vipere nel mondo sono responsabili di migliaia di morti. Ci sono degli antidoti efficaci, ma in molte regioni del mondo, a causa della povertà e della grande distanza dai luoghi abitati, le vittime non fanno in tempo a raggiungere una struttura che li curi. Il morso di una vipera (nel video un tipo particolare, chiamata vipera di Russell) provoca immediato dolore. Poi il sangue inizia a coagulare e può portare alla morte. La raccolta del veleno di vipera ha un interesse medico: cercare di sviluppare antidoti efficaci. Guarda l'effetto incredibile che provoca il contatto tra veleno e sangue.

A Bologna, l'altro giorno una bimba è stata morsa da una vipera al parco. Ecco il racconto della madre e i consigli del direttore del pronto soccorso in merito .