Dipingere casa: il significato dei colori

I colori hanno dei significati, e probabilmente anche per questo quando si arreda casa si preferiscono determinate sfumature. Vediamo insieme i significati dei colori più utilizzati per dipingere le pareti:

Bianco

Il bianco è il colore che contiene tutti e sette i colori dell’iride, e rappresenta perfezione, idealismo e chiarezza di visione. È un colore luminoso, simbolo dell’energia, di pulizia e candore. E' tra i colori più diffisi nelle case perchè si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento, e non è mai banale.

Rosso

Il rosso è un colore energico, simbolo di potenza, dell’amore e della passione. Il suo utilizzo deve essere ben ponderato: se in tonalità troppo accese può favorire stati di tensione e nervosismo. Al contrario, nelle giuste sfumature, trasmette vitalità. Il consiglio è di colorare una sola parete della stanza di rosso, lasciando il resto bianco per creare una giusta atmosfera.

Blu

Il blu è calma, pace e serenità emotiva. E' un colore che tranquilliza e rilassa in tutte le sue sfumature. Attenzione alla tonalità che si sceglie, il rischio è che possa creare anche malinconina. Solitamente si usa per la cucina o la camera da letto: nel secondo caso è bene evitare i blu più profondi, nel caso optare per dipingere una sola parete.

Grigio

Il grigio è solitamenre simbolo di prudenza e calma. E' adattto a tutti gli ambiente e si abbiba anche ad altri colori, riuscendo a dare risalto a ogni dettaglio d'arredo.

Verde

Il verde è il colore della vitalità. Case con pareti verdi sono allegre e conviviali, basta prediligere le tonalità più chiare per non rischiare di appesantire le stanze, e dare un brutto colpo d'occhio.

Nero

Il nero è un colore forte, associato alla forza, al potere ma anche ad eleganza e prestigio. Negli ultimi anni in tanti colorano più pareti di nero, giocando con il bianco ma è da usare con attenzione, perchè con il suo utilizzo le stanze possono sembrare più piccole.

Giallo

Al contrario del nero, il giallo è allegria e goia. Adatto per le persone creative e che hanno bisogno di continui stimoli. Perfetto per le zone giorno, quindi da evitare nelle camere da letto.

Rosa

Il rosa è un colore che esprime gentilezza e nobiltà d'animo. Rilassante e molto adatto alle camere da letto. Un colore che ha mille tonalità, che arrivano fino al viola, con i quali è possibile 'giocare' creando ambienti alternativi.

Arancione

È un colore brillante che dà buon umore. Adatto alle persone estroverse e solitamente utilizzato per una sola parete, come in cucina per dare un tocco di originalità.

A Bologna

Un elenco di attività alle quali rivolgersi in centro a Bologna, selezionate in base ai commenti rilasciati dagli utenti online:

Il Bazar del Pittore in via delle Belle Arti 26.

Sebino Colori in va Cesare Boldrini 5/2.

La Mesticheria Bolognese in via San Felice 21.