Come avere una casa sempre pulita e profumata

Avere una casa sempre in ordine e pulita non è sempre facile, soprattutto se lavoriamo, abbiamo un solo giorno disponibile per fare tutto e vogliamo anche goderci un po' la famiglia o qualche ora di relax. E allora come avere una casa sempre al top? Basta fare delle 'piccole' cose per evitare che tutto si accumuli...ma vediamo insieme come:

Una volta al giorno

Aprire le finestre ogni mattina, appena ci alziamo, anche solo per qualche minuto. Servirà a ricambiare l'aria presente.

Non uscire da casa senza aver fatto i l letto e tolto tutti i vestiti che abbiamo provato prima di uscire: tornando a casa avremo la sensazione di una stanza pulita e in ordine

Una volta alla settimana

Lavare i pavimenti con un buon antibatterico o igienizzante, soprattutto l'ingresso, la cucina e il bagno

Differenziare l'immondizia e buttarla seguendo il calendario della propria città

Passare l'aspirapolvere

Lavare asciugamani

Una volta al mese