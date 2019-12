Come decorare casa a Natale: 5 idee facili e veloci

Fatto il presepe e l'albero di Natale volete decorare casa ma non avete idee o il vostro budget è limitato? Niente paura! Con qualche buona idea, un po di pazienza e spirito natalizio...il gioco è fatto.

Ecco cinque buone idee per decorare casa, sia all'esterno che all'interno, in modo facile...e veloce!

Divani e sedie

Se in casa avete qualche plaid a decorazione natalizia o qualche 'vecchia' coperta della nonna, con stampe a quadroni, rosse, verdi o bianche, possono essere tutte perfette come copridivano. Le sedie invece, possono essere decorate con grandi fiocchi di stoffia o rafia, o nastri rossi.

Angolo natalizio

Se avete intenzione di creare solo un angolo 'natalizio' perchè più facile e comodo, basteranno delle pigne, ghiande , qualche sacco di juta e palline di natale da mettere sotto, o a lato, dell'albero di Natale. Appoggiando al pavimento i sacchi di juta potrete sbizzarrirvi nella disposizione di tutto il materiale, magari appoggiandoci pian piano i vari regali di Natale, dolci fatti in casa, pandori e panettoni per un angolo dedicato esclusivamente a questa festività!

Candele

Le candele sono un ottimo arredo natalizio. In commercio se ne trovano di mille colori , profumazioni e prezzi. Mensole, tavoli, tavolini, comodini...tutto può essere un'ottima base per le candele. Il consiglio è quello di prenderne di varie misure, in modo da creare dinamicità nei vari ambienti, facendo sempre molta attenzione durante la loro accensione per evitare che decorazioni o elementi di stoffa possano prendere fuoco.

Piante

Le piante sono un ottimo ornamento e in questo periodo sono immancabili le classiche stelle di Natale, bellissime come decorazione per i vari ambienti della casa. Ma se avete già delle piante adatte all'ambiente interno, e non volete acquistarne delle altre, basta prendere dei nastri rossi, anche quelli che si usano per fare i regali, e legarli intorno ai vasi. Anche in questo caso spazio alla fantasia, perchè potrete aggiungere palline e decorazioni per rendere tutto più originale.

Finestre e balconi

Una buona idea per rendere casa originale sono le decorazioni alle finestre. Oltre alle classiche lucine, è possibile attaccare appositi adesivi a tema natalizio, rimovibili in poco tempo e soprattutto che non danneggiano il vetro. Tende a tema natalizio, ghirlande e palline possono essere messe ovunque. Non da meno i balconi. Piccoli alberi e pupazzi possono essere piazzati ovunque, e se avete una renghiera potete prendere del nastro rosso e avvolgerlo tutto intorno: in questo modo, nonostante le intemperie, anche il vostro esterno sarà a tema Natalizio.