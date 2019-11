Case: Bologna sul podio per la velocità di vendita immobili, superata Milano

Nonostante i tempi che corrono, sempre più persone decidono di acquistare casa, tanto che secondo un'indagine di Tecnocasa, i tempi di vendita di un immobile continuano a diminuire.

Tra le motivazioni il prezzo dell’immobile in vendita in linea con la disponibilità di spesa dei potenziali acquirenti , e soprattutto nelle metropoli, l’offerta in diminuzione che ha velocizzato le decisioni di acquisto. Sono state prese in considerazione le grandi città, i rispettivi hinterland e i capoluoghi di provincia a Luglio 2019.

Gli ultimi dati dicono analizzati dall'agenzia immobiliare, spiegano che nelle grandi città le tempistiche di vendita sono di 122 giorni contro 136 giorni registrati un anno fa.

I tempi di vendita nei capoluoghi di provincia hanno una media di 152 giorni contro i 156 di un anno fa, e infine, i comuni dell’hinterland delle grandi città che hanno fatto registrare 158 giorni, 6 in meno rispetto ad un anno fa.

Tra le grandi città i tempi di vendita maggiori si registrano a Bari (186 gg) e Genova (144 gg).

Le metropoli “più veloci” sono Bologna (85 giorni) e Milano (87 giorni), le due realtà in cui i prezzi sono cresciuti maggiormente in questa prima parte del 2019.