Disinnesco bomba bellica a Pianoro, le istruzioni per la maxi-evacuazione

Tutto pronto per la bonifica da parte del Genio dell'esercito della bomba da 100 libbre ritrovata a settembre sul letto del fiume Savena, a Rastignano, in corrispondenza di via del Pero. Dopo uno slittamento di una settimana, la prefettura ha comunicato nuovi orari e modalità operative della maxi-evacuazione che si prevede il prossimo 18 novembre.

La Danger Zone ha un raggio di oltre 1500 metri dal luogo della messa in sicurezza dell'ordigno. I Comuni interessati sono in gran parte quello di Pianoro, per intero la frazione di Rastignano,, parte di Carteria e Monte Calvo, ma in alcuni punti anche Bologna e San Lazzaro. Si stimano in totale circa 5mila i cittadini che si dovranno allontanare dalle loro case, di cui 4mila nella sola Rastignano e dintorni. Alcune strade saranno chiuse e il traffico di auto e bus deviato. mentre quello ferroviario è quasi interamente sospeso.

L'evacuazione

La mattina del 18 novembre Polizia Municipale, Carabinieri e Protezione Civile saranno sul posto per garantire assistenza ai residenti, che saranno avvisati uno a uno attraverso i citofoni delle case per uscrie entro le 7 del mattino, fino a cessate esigenze. La conclusione delle operazioni, con conseguente possibilità di rientro presso le abitazioni, verrà pubblicata sul sito e sulla pagina Facebook del Comune.

Per coloro che hanno bisogno di assistenza per lo spostamento di persone con difficoltà motoria sarà possibile chiamare la Pubblica Assistenza di Pianoro al numero 051774540 da lunedì a venerdì nelle fasce orarie 9-12 e 15-18.