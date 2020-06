Ex Cierrrebi: no del Comune al supermercato. Il comitato: "Abbiamo sfidato Golia"

"Niet" del Comune di Bologna all’inserimento del supermercato all’interno del Centro sportivo ex CIERREBI "e alla demolizione di parte degli impianti (piscina e campi sportivi) riconoscendo quello che i comitati cittadini hanno sempre ribadito a gran voce: quell’area è soggetta al vincolo cimiteriale ed è quindi vietato inserire nuove costruzioni, men che meno supermercati". Lo annuncia il Comitato 'Rigenerazione NO Speculazione'.

"Auspichiamo che, dopo 3 dinieghi e tanta battaglia civile, tramonti definitivamente il progetto commerciale all’interno di una area così preziosa e che si riparta dall’idea di un progetto serio di rilancio dello sport e del centro sportivo - si legge nella nota - Le possibilità sono tante: il centro ha delle grandi potenzialità, imprenditori interessati al suo rilancio sappiamo che ci sono, i finanziamenti per lo sport esistono, i cittadini sono disponibili a collaborare per la ricerca delle soluzioni più adatte, il restyling dello Stadio sta prendendo corpo e il recupero del CIERREBI potrebbe rientrare nell’economia di spesa".

Per il comitatè arrivato il momento "per riaprire l’impianto, renderlo fruibile ai cittadini e riportarlo a essere di nuovo un vanto per la città. Impegno che vale anche per il Comune. Siamo molto soddisfatti. Dopo 3 anni di sacrifici e di lotte che ci vedevano sfidare Golia abbiamo dimostrato che dove ci sono dei vincoli di legge, gli “accordi” (poco trasparenti) non valgono nulla. E questo vale anche per le altri parti del quartiere e della città tutta. Si conferma che a Bologna la partecipazione dei cittadini informati, consapevoli e responsabili alla fine ancora paga".