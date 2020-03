Coronavirus, Regione stanzia spesa extra di 50 milioni per mascherine e tute

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 50 milioni di euro, destinati a sopperire al fabbisogno di mascherine, tute e altri dpi per le strutture sanitarie della regione, nella lotta al coronavirus.

Con questa cifra è stato stimato l'approvvigionamento nel dettaglio di quattro milioni di mascherine chirurgiche, due milioni di mascherine ffp2, 800mila tute protettive.

L’obiettivo è consentire a tutto il personale coinvolto -inclusi i medici convenzionati, gli addetti al trasporto infermi, i componenti delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, i dipendenti delle strutture residenziali per anziani e persone con disabilità, i farmacisti- di lavorare in sicurezza.

Destinataria del finanziamento -deliberato nell’ultima seduta della Giunta regionale- l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, che ha operato l’acquisto in modo centralizzato per tutta la regione.

“Una somma importante, frutto di un’erogazione straordinaria di cassa della Regione, che serve a coprire i primi ordini urgenti di dispositivi di protezione individuale -spiega l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. Appena arriverà il materiale è già pronto un coordinamento regionale che, sulla base degli ammalati e dei ricoverati, effettuerà consegne settimanali tra tutte le nostre Aziende sanitarie. È assolutamente indispensabile che il nostro personale, impegnato ogni giorno in prima linea per tutelare la salute di noi tutti anche mettendo a rischio la propria, possa lavorare in condizioni di sicurezza”.





