Coronavirus, senza fissa dimora multati, parte mozione Pd: "Regione risolva problema"

Fermare le multe ai senzatetto, ricevute in tempi di Covid-19 per il solo fatto di essere fuori casa. L'appello arriva dai consiglieri regionali del Partito democratico, con una risoluzione a prima firma Antonio Mumolo (e, a seguire, di Palma Costi, Marilena Pillati, Gianni Bessi e Stefano Caliandro).

Gli esponenti dem sottolineano come "stiano iniziando a fioccare i verbali ai senza tetto prima per violazione dell’art. 650 del Codice penale e ora per non aver rispettato l’ordine di restare a casa con sanzione amministrativa" ma "le persone che una casa non la possiedono non possono ovviamente dimorarvi".

Quindi Mumolo e gli altri, con la risoluzione, chiedono alla Giunta regionale di impegnarsi "a intervenire con il governo per far cessare immediatamente l’irrogazione di sanzioni alle persone senza dimora per il solo fatto di trovarsi 'fuori casa', non avendo però una casa dove restare; a richiedere al governo di stanziare ulteriori somme per consentire ai Comuni, in particolare in questa fase emergenziale, di fornire un tetto alle persone senza dimora, utilizzando edifici pubblici o privati, 24 ore su 24; infine, a garantire il diritto alla salute delle persone senza dimora consentendo loro l’accesso immediato alle cure, anche prevedendo attività di monitoraggio sanitario all’interno dei luoghi in cui si trovano, almeno fino alla fine di questa emergenza sanitaria". (Mg)

