Esplosione Raccordo: poliziotto ferito torna a casa e il Questore lo riceve

Dimesso dall’ospedale Bufalini di Cesena l'agente-eroe di Polizia Riccardo Muci , rimasto ferito in servizio in occasione del tragico incidente dello scorso 6 agosto sul Raccordo di Bologna, nel quale l’esplosione di una cisterna ha fatto crollare un tratto dell’A14.

Le gravi ustioni riportate nella circostanza, hanno reso necessari due interventi chirurgici eseguiti dall’equipe del dott. Davide Melandri, direttore del Centro Grandi Ustionati di Cesena.

L'agente, prima di fare rientro a casa per un periodo di convalescenza, è stato ricevuto dal Questore Bernabei, che nell’occasione gli ha rinnovato il proprio plauso e ringraziamento per la professionalità e coraggio dimostrato. Investito dalla nube di fumo, il poliziotto aveva salvato vite rischiando la sua. E il gorno dopo il terribile incidente, anche il Premier aveva voluto incontrarlo, in segno di riconoscimento per il lavoro svolto.